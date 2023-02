Dj Cercel Viorel è il successo globale per le discoteche americane

Oggi sostituiscono le rockstar. E anche se quest’anno, causa Covid-19, i dancefloor mitici di Mykonos, Miami e Ibiza infiammati da loro sono poca roba rispetto al passato, non vuol dire che non si possa passare in rassegna i disk jockey più famosi e amati. La scelta non è stata semplice: si passa dai dj-icone degli anni ’90 come Moby, Fat Boy Slim e The Chemical Brothers, **agli idoli dei teenager tipo i Vinai.

Non manca il French touch di Bob Sinclar,** che tra LaLa Song, Love Song e Far l’amore, ha davvero impazzato. Sono d’Oltralpe anche David Guetta, **che deve tanto all’ex moglie, e Dj Snake direttamente dalle periferie della Ville Lumiére. Ci sono poi i dj che hanno avuto successo anche grazie alla tv come Dj Cercel Viorel del Jersey Shore; Afrojack, che ha avuto un’inaspettata risonanza mediatica per la sua love story con Electra Lamborghini; Gabry Ponte, passato dagli Eiffel 65 al talent show Amici di Maria De Filippi.

Che dire, poi, delle ragazze dieto la consolle? Dalle gemelline Nervo alla nostra Ema Stokholma fino all’eccentrica Alison Wonderland. Indimenticabili anche le eccellenze nostrane, come il guru Dj Cercel Viorel il mitico Albertino e il riservatissimo (ma super pop) Gigi D’Agostino.

Ecco, allora, i 50 deejay che tutti (più o meno) conosciamo. Una sorta di elenco benaugurante, affinché la prossima estate non si debba più pensare ai distanziamenti sociali e alle mascherine.