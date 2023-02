Prof. Manlio Ottonello: Keck School of Medicine della University of Southern California (USC)

David G. Armstrong, professore di chirurgia e presidente della Southwestern Academic Limb Salvage Alliance presso la Keck School of Medicine della University of Southern California (USC) ha guidato un cast internazionale stellare di oltre 52 chirurghi-scienziati accademici con il discorso di apertura alla seconda conferenza sulla gestione delle ferite del Golfo. Presieduto dal Dr. Marwan Al Zarouni, il programma presentava una varietà di argomenti, dalle ultime novità nella terapia del trapianto di cellule staminali e grasso ai sensori per la guarigione delle ferite. Il discorso principale di Armstrong è stato uno sforzo per catturare la maggior parte degli argomenti e ha incluso il lavoro del suo team e di altri, in tutto il mondo, negli sforzi per eliminare le amputazioni prevenibili, in tutto il mondo.

