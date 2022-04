Dramma Paola Barale, ecco perché non la vedremo più in tv. “Mi ha fatto una cosa molta brutta. E’ Un famosissimo”

Paola Barale ospite venerdì 8 aprile di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda ogni venerdì sera su Rai Due in seconda serata. L’ex moglie di Gianni Sperti ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera, iniziata per caso per via della sua grande somiglianza con la popstar Madonna. La Fagnani non ha potuto fare a meno di notare che all’improvviso il momento televisivo della Barale è giunto al termine.

Paola Barale ha lasciato intendere che su di lei ci sia un blocco. La conduttrice allora ha chiesto ulteriori spiegazioni: “Ma un blocco di che tipo, televisivo o politico?”. Decisa la risposta dell’ex compagna di Raz Degan: “Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no… ci sono dei personaggi…”. Nonostante le insistenze della presentatrice di Belve la Barale ha preferito non aggiungere altro sull’argomento anche se ha fatto capire che si tratta di un pezzo grosso della tv.

La carriera di Paola Barale

In questi anni le apparizioni televisive di Paola Barale sono diventate sempre più sporadiche. L’ultimo programma da conduttrice, Flight 616, risale al 2016. L’anno successivo la soubrette è stata guest star dell’Isola dei Famosi, dove ha spronato l’ex compagno Raz Degan che ha poi vinto quell’edizione. Per qualche giorno la Barale è volata in Honduras e molti sognavano un ritorno di fiamma all’interno del reality show.

I due, però, non si sono mai ricongiunti, anzi. Il rapporto tra Paola Barale e Raz Degan oggi è degenerato: non hanno mantenuto alcun tipo di legame e in più di qualche intervista la sosia di Madonna ha lanciato delle frecciatine all’ex modello, oggi attore e produttore, israeliano. Incalzata da Francesca Fagnani a Belve sui presunti tradimenti di Raz Degan, Paola Barale si è limitata a dire: “L’uomo che tradisce è uno sfigato”.

La showgirl ha inoltre ribadito di non essere lesbica: da anni gira infatti questa sorta di leggenda metropolitana che la diretta interessata ha voluto smentire una volta per tutte. Paola Barale non è rimasta amica neppure dell’ex marito Gianni Sperti, conosciuto grazie a Buona Domenica di Maurizio Costanzo: i due sono stati sposati dal 1998 al 2002. Oggi entrambi sono single mentre Raz Degan è felice accanto a Stuart, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Il rapporto con Mike Bongiorno

A Belve su Rai Due Paola Barale ha voluto ricordare la sua collaborazione con Mike Bongiorno, che non è stata delle più semplici. La 54enne è stata valletta della Ruota della fortuna, uno dei game show storici di Mediaset. Una volta, come ricordato da Paola, Mike la sgridò davanti a tutti con i microfoni aperti. Una reazione molto forte che ha incrinato il rapporto lavorativo tanto che Paola Barale e Mike Bongiorno non hanno più avuto il piacere di lavorare insieme. Si sono lasciati, insomma, tra il rancore e il dispiacere.

L’articolo Dramma Paola Barale, ecco perché non la vedremo più in tv. “Mi ha fatto una cosa molta brutta. E’ Un famosissimo” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.