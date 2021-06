euro-2021,-risultati-e-classifica-del-girone-f:-poker-della-germania-sul-portogallo,-francia-stoppata-dall’ungheria

La Germania rifila 4 gol al Portogallo nel segno di Gosens, la Francia fermata dall’Ungheria: risultati e classifica del Girone F di Euro 2021

Sempre grande attesa e curiosità per l’esito delle gare del Girone F, quello con 3 delle squadre più importanti di Euro 2021. Un girone capace di regalare tanti gol e anche un risultato inatteso nelle due gare del secondo turno. Dopo un esordio complicato, la Germania si riscatta con gli interessi travolgendo il Portogallo. Netto 2-4 dei tedeschi trascinati da un super Robin Gosens che propizia un autogol, fornisce un assist e segna il gol del poker e se ne vede annullare un altro. Portogallo che aveva iniziato bene la gara, andando anche in vantaggio con Cristiano Ronaldo, salvo poi incappare in due sfortunati autogol e lasciarsi andare all’impeto del forcing tedesco. La grande sorpresa arriva dalla Ferenk Puscas Arena. L’Ungheria stoppa la Francia sull’1-1, andando anche in vantaggio con Attila Fiola, ma venendo recuperata dalla rete di Griezmann nella ripresa. Girone che resta dunque apertissimo, con la Germania che non può fallire l’impegno con l’Ungheria (facile solo sulla carta), mentre il big match Francia-Portogallo può riservare interessanti sorprese sugli accoppiamenti della fase eliminatoria.

Risultati Girone F

Ungheria-Francia 1-1 (45’+2 Fiola; 66′ Griezmann)

Portogallo-Germania 2-4 (15′ Cristiano Ronaldo; 35′ aut. Ruben Dias; 39′ aut. Guerreiro; 51′ Havertz; 60′ Gosens)

Classifica Girone F