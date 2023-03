Figli maggiorenni con grave disabilità: stesse regole per i figli minori tranne in tema di affidamento

La Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 2023, n. 2670 ha stabilito che il richiamo che il secondo comma dell’art. 337-septies c.c. fa alle disposizioni previste in favore dei figli minori, rendendole applicabili ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, deve essere interpretato come riferito solo a quelle in tema di visite, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e non anche a quelle in punto di affidamento, condiviso o esclusivo.

