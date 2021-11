Francesco Renga choc, dichiarazione d’amore ad Ambra Angiolini: “La Rivoglio. Ecco che c’è tra noi”. Fan in delirio

Francesco Renga ha ammesso davanti ai telespettatori italiani di considerare ancora Ambra Angiolini come membro della sua famiglia. La loro coppia è stata tra le più amate del mondo dello spettacolo, ma con sorpresa di tutti hanno annunciato la separazione già da sei anni. Da quel momento, ognuno ha proseguito per la sua strada. Nonostante le difficoltà e le tensioni che una separazione comporta, hanno deciso di mantenere un rapporto stabile e sereno per il bene dei due figli nati dal loro amore, Jolanda e Leonardo. E ci sono riusciti, al punto da creare una bella famiglia allargata.

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo Francesco Renga, intervistato da Silvia Toffanin, ha raccontato diversi dettagli riguardo il suo rapporto con Ambra Angiolini. Le sue parole sono state piene di affetto nei confronti della donna con cui ha voluto creare una famiglia. Al contrario di diverse coppie che dopo il divorzio si fanno la guerra, loro hanno deciso di affrontare il tutto con calma impegnandosi per non far soffrire i bambini. Oggi Jolanda e Leonardo hanno rispettivamente 16 e 14, sono in piena fase adolescenziale, ma sei anni fa erano realmente piccoli e un divorzio difficile sarebbe stato troppo doloroso.

Francesco Renga ed Ambra Angiolini sono riusciti ad arginare i problemi e questo è stato determinante per il loro futuro insieme. La parola chiave è proprio questa: insieme. Perché il cantante bresciano e la show girl continuano a crescere i loro figli insieme e ad appoggiarsi a vicenda. “Io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia” ha svelato l’uomo, pur riconoscendo che ovviamente sono cambiate delle dinamiche interne. Ma negli anni i due sono riusciti a rendere normale quello che all’inizio poteva sembrare difficile e hanno raggiunto un equilibrio.

Non è stato sempre così semplice. Soprattutto in un primo momento, Francesco Renga si è sentito sopraffatto dal senso di colpa. “Quando finisce una grande storia d’amore che ha portato anche dei figli è sempre una sconfitta, la vivi sempre con dolore”. La sua preoccupazione principale erano proprio i due bambini che avrebbero potuto soffrire. Ma quando li ha visti sorridenti e sereni, ha capito che stava intraprendendo il giusto percorso. Rimanere insieme nella tristezza non è la soluzione. Un figlio percepisce l’infelicità del proprio genitore e ne soffre.

Separarsi con coscienza e maturità, invece, cercando di essere sempre presenti per la famiglia, per Francesco Renga è risultato essere la giusta scelta. “Nel momento in cui i figli vedono che i genitori sono sereni e magari anche felici a tratti e soprattutto che si vogliono bene, che si rispettano e hanno una visione di quella che è la loro famiglia, hai fatto un buon lavoro anche per loro.” Probabilmente adesso è proprio il cantante a stare vicina ad Ambra Angiolini in questo momento di sconforto. La relazione di lei con Massimiliano Allegri infatti è appena finita davanti all’Italia intera a causa del tradimento di lui.

