E’ già aria di crisi tra i due ex concorrenti della casa del GF VIP ? La coppia pare abbia dei problemi e delle risposte, alquanto nervose della Calemme confermerebbero tutto. Vediamo cos’è successo tra loro

La storia tra Gianmaria e Federica nata dentro le mura del Gf Vip è stata sicuramente la più discussa della casa più spiata d’Italia. Il giovane imprenditore dapprima innamoratosi dell’altra gieffina Sophie Codegoni, all’arrivo di Federica è stato folgorato dalla sua bellezza e semplicità napoletana tanto da lanciarsi tra le sue braccia.

Tra i due c’è stato subito un’intesa nella casa del GF Vip sino ad instaurare un intenso feeling durato sino all’uscita precoce della bella napoletana. Dopo la fine del programma, i due hanno continuato a frequentarsi anche al di fuori delle telecamere sino a diventare coppia fissa.

Nonostante alti e bassi e distanze fisiche dovute al lavoro, la storia d’amore nata al GF VIP tra Gianmaria e Federica sembrava continuare vele ma, negli ultimi giorni si assiste a news circa una presunta crisi tra i due tanto che la giovane modella ne ha parlato via ig stories con molta rabbia. La Calemme si è svagliata contro chi le faceva domande al riguardo, senza però smentire la crisi, nè confermarla. Ecco le sue parole:

“Non voglio risultare antipatica, ma è un’esagerazione ogni volta accanirvi così tanto e ripetere sempre le stesse cose“. Così ha inveito Federica contro i fans della coppia e ha voluto specificare: “Vorrei ricordare che il mio profilo e i miei post li uso per lavorare! Anzi, soprattutto per lavorare, quindi per chi vuole litigare sotto i miei post lo può fare benissimamente in privato tra di voi!”

L’articolo GF vip, Scoppia anche la coppia di Gianmaria e Federica. Lei si sfoga sui social: “Ecco che mi ha fatto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.