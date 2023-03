“l’uomo-vitruviano”-di-leonardo:-no-al-puzzle-senza-consenso-e-pagamento-dei-diritti

Il Tribunale di Venezia, ordinanza 24 ottobre 2022, entra nel merito della questione sorta tra Gallerie dell’Accademia di Venezia e il Ministero della Cultura, da una parte, e la nota società Ravensburger, dall’altro, per l’utilizzo da parte di quest’ultima dell’immagine de “L’Uomo vitruviano” di Leonardo da Vinci per la commercializzazione di un puzzle. Secondo l’ordinanza del 24 ottobre 2022, il danno patito è costituito, in primo luogo, dallo svilimento dell’immagine e della denominazione del bene culturale (perché riprodotti e usati senza autorizzazione e controllo rispetto alla destinazione) e, in secondo luogo, dalla perdita economica patita dall’Istituto museale (per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione).

Mata