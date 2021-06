Matteo Ranieri trucco e look da Maneskin: l’ex di Uomini e Donne si mostra così

Dimenticate il viso angelico e lo stile da bravo ragazzo della porta accanto. Matteo Ranieri, oggi si mostra così ed è subito una pioggia di likes per lui.

Uomini e Donne, dopo il programma Matteo Ranieri si mostra nuovo

Uomini e Donne tornerà a settembre, con la sua mitica squadra capitanata da Queen Mari. Gianni Sperti e Tina Cipollari stanno prendendo fiato prima che una nuova stagione del dating show abbia inizio. Anche l’esercito dei cavalieri e delle dame si sta rifocillando prima che arrivi l’autunno.

Le storie dei protagonisti del talk sono seguitissime dal pubblico nostrano che, anche in questi mesi di stop non mette da parte la curiosità, nemmeno nei confronti dei personaggi delle passate edizioni dello show. E’ il caso di Matteo Ranieri, scelto dalla bellissima tronista Sophie Codegoni. I due ragazzi sono stati molto innamorati l’uno dell’altra e la loro storia ha riempito le prime pagine dei giornali per mesi.

Poi, però Matteo e Sophie si sono detti addio, l’idillio è terminato e i due hanno preferito prendere strade diverse. Sui social, alcuni hanno preso le difese dell’ex tronista, altri invece si sono schierati dalla parte di Matteo. Ma, entrambi restano due personaggi di Uomini e Donne molto amati e seguitissimi sui social.

Matteo Ranieri, l’ex di Sophie oggi è così

Proprio sul suo profilo Instagram Matteo ha postato uno scatto che ha ricevuto migliaia e migliaia di likes. Il giovane che ha sempre sfoggiato un look semplice, ha spiazzato tutti con una foto nella quale ha un abbigliamento sopra le righe.

Un outifit che non somiglia per niente a quelli sfoggiati da Matteo fino a poco tempo fa. I commenti dei suoi followers non sono mancati, e subito c’è chi gli ha fatto notare l’incredibile somiglianza del suo stile con quello dei Maneskin!

Non c’è dubbio, il giubbotto in pelle, gli occhi truccati e lo sguardo da duro ricordano molto lo stile del gruppo italiano che sta facendo sognare il mondo intero con la sua musica.

Qualche fans di Matteo, ironizzando sulla somiglianza gli ha chiesto se avesse intenzione di entrare a far parte del gruppo! Scherzi a parte, la foto ha riscosso un incredibile successo. Mattero Ranieri, è stato dunque promosso a pieni voti dai fans.