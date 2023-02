Milano circolare: due giorni dedicati alla “città che riduce, recupera, ricicla”

Due giornate interamente dedicate alla moda e al design circolari. Succede a Milano il 10 e l’11 febbraio con l’evento – gratuito e aperto a tutti – “Milano circolare – La Città che Riduce, Recupera e Ricicla” organizzato dal Comune di Milano negli spazi di BASE di via Bergognone.

Esposizioni di prodotti e tecnologie, si alterneranno a testimonianze di esperti, presentazioni e laboratori pratici. L’obiettivo è quello di offrire l’opportunità di scoprire come il mondo del fashion e del design sta affrontando la sfida dell’economia circolare in città, e cosa sta accadendo nelle altre metropoli europee.

Dalle 14.00 di venerdì 10 e fino alle 19.00 di sabato 11 febbraio, il programma propone 40 talk organizzati in 8 sessioni tematiche, 2 sessioni internazionali in lingua inglese con traduzione simultanea, 50 espositori e un’area dedicata ai laboratori interattivi su prenotazione. Le attività saranno gratuite e aperte a tutte e a tutti.

Una parte del programma è stato costruito attraverso una open call rivolta a operatori e imprese milanesi: più di 80 realtà – tra startup, associazioni di quartiere, grandi marchi e piccole imprese, università, scuole e accademie operanti nel settore moda e design – hanno risposto all’invito dell’Amministrazione comunale. Durante l’evento, presenteranno progetti e strategie per dare nuova vita a scarti, materie prime inutilizzate e prodotti invenduti.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori ci sarà spazio anche per le esperienze internazionali, con due momenti dedicati alle pratiche circolari messe in atto dalle municipalità e dalle organizzazioni private e del privato sociale in alcune città europee.

In programma, interventi e testimonianze da Amsterdam, Londra, Glasgow, Ginevra, e la partecipazione della Ellen McArthur Foundation, la più autorevole organizzazione al mondo impegnata nella promozione dell’economia circolare.

Milano Circolare, realizzata in collaborazione con NEMA – rete nuove manifatture nell’ambito del progetto Horizon 2020 Centrinno – è organizzato nell’ambito del Piano Aria Clima: la strategia del Comune di Milano per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e la tutela della salute e dell’ambiente.

L’evento punta a essere il punto di partenza per elaborare un Piano d’azione sull’economia circolare a Milano che aiuti i soggetti pubblici e privati a trasformare l’immenso giacimento di scarti e rifiuti urbani in una risorsa, con l’obiettivo di ridurre il consumo di materie prime ed energia, e creare nuove opportunità di lavoro e impresa.

