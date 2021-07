nasce-lo-spritz-all’acqua-di-mare,-un-sorso-d’estate

Lo spritz è un must degli aperitivi, soprattutto durante la stagione estiva. Questo cocktail a base di prosecco, Aperol e soda, col suo colore inconfondibile, il sapore deciso ma non troppo, la gradazione alcolica moderata, è davvero in grado di mettere tutti d’accordo. Ma ecco che entra in scena una variante finora inedita che accende la curiosità: lo spritz all’acqua di mare.

La location del debutto e gli ingredienti

Sulla spiaggia dorata di Miliscola, fra i comuni di Bacoli e Monte di Procida (quindi a poca distanza da Napoli), i primi di luglio è stato inaugurato il primo beach bar della catena Spritzerò. E proprio l’inaugurazione è coincisa con il lancio ufficiale dello Spritz Sapore di Mare, per la cui preparazione viene utilizzata soda all’acqua marina. Quest’ultima, lo specifichiamo perché non tutti lo sanno e molti addirittura immaginano di mandar giù l’acqua di mari nemmeno troppo puliti, è rigorosamente depurata. Si tratta di un esperimento unico nel suo genere, ma pare proprio che sia riuscito. Chi ha provato il nuovo drink, infatti, si dichiara soddisfatto. Sicuramente merita il titolo di cocktail estivo. Gli altri ingredienti? Prosecco, vodka al passion fruit, sciroppo di blue tropical.

Una catena dedicata solo agli spritz

Spritzerò – Aperitivo italiano è la start up partenopea fondata da Davide Schiano Lo Morello e Paolo Del Franco che sta vivendo una positiva fase di costante crescita: quello di Miliscola, infatti, è il dodicesimo store. quello di miliscola è il dodicesimo store, ma ne arriveranno altri Ce ne sono 6 a Roma e ce n’è uno pure nella Capitale, a Ponte Milvio. Nei prossimi mesi sono i programma altre aperture sparse lungo tutto lo Stivale. La specialità, lo si capisce subito dal nome, è lo spritz. Si sceglie fra 10 diverse tipologie e tre differenti taglie di bicchieri: S, M e XXL. Il prezzo è pari rispettivamente a 2,50 euro, 5 euro e 7 euro. Un’altra particolarità sono le arachidi in guscio, servite gratuitamente e caratterizzate da un packaging customizzato Spritzerò, ovviamente di colore arancio, su cui campeggia la scritta O’ Spass. E in effetti, dopo il lungo periodaccio che abbiamo passato tutti, la voglia di spassarsela è sacrosanta.