“Semplice” con Michele Contesi al Carníca: eleganza e raffinatezza

Il Carníca di Roma, noto per le sue serate indimenticabili, presenta il sabato 27 Gennaio una live-music performance straordinaria: “Semplice” con il talentuoso pianista Michele Contesi. Questa serata è dedicata a coloro che apprezzano la bellezza nella sua forma più pura, offrendo un’esperienza completa che include la possibilità di cena, live show e/o un cocktail bar di alta classe.

Un Connubio di Arte Culinaria e Musicale:

Il Carníca non è solo un ristorante di alta qualità, ma un luogo dove l’eleganza si sposa con l’arte culinaria. La combinazione di una cucina raffinata e performance musicali di alto livello rende ogni serata al Carníca un’esperienza senza eguali nella capitale.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare Carníca al telefono 06 833 93 339. Non perdete l’occasione di essere parte di questo evento straordinario che promette di deliziare tutti i sensi e di lasciare un’impronta indelebile nei vostri ricordi. Carníca continua a essere la scelta ideale per chi cerca una combinazione unica di gastronomia raffinata e intrattenimento di alta qualità a Roma.



Per info e prenotazioni:

Carníca

Via Vittorio Veneto, 11, 00187 Roma RM

Telefono: 06 8339 3339

Ufficio Stampa