Antonio Jorio: che fine ha fatto dopo Uomini e Donne? | Drastico cambio di vita

Antonio Jorio è stato uno dei personaggi più noti e discussi del trono over di Uomini e Donne, dating show che ha lasciato nel 2015, adesso che cosa fa?

Antonio Jorio è stato uno storico protagonista del programma di Maria De Filippi, molto amato ma anche criticato durante tutta la sua permanenza nel parterre. Col suo fascino e il suo sguardo azzurro ha fatto molte “vittime” non solo tra le partecipanti, ma anche col pubblico a casa.

E’ un giornalista e uno scrittore che ha pubblicato due libri, l’ultimo dei quali: 8 giorni per una notte intera risalente al 2013 e pare che girasse voce che con la sua partecipazione allo show volesse solo farsi pubblicità. Lui però aveva assicurato che i ricavi del libro sarebbero andati in beneficenza ad associazioni che si occupavano di bimbi abbandonati e femminicidi. A ogni modo è rimasto per circa 6 anni, dopodiché ha abbandonato, ma che cosa fa oggi? Si hanno sue notizie? Avrà trovato l’amore?

Antonio Jorio e l’ avventura a Uomini e Donne

Durante la trasmissione ha frequentato molte donne, purtroppo senza esito positivo. Tra le storie più significative ricordiamo quella con Barbara De Santi con cui poi rimase una sorta di odio profondo ed Elga Profili. Ogni volta però c’era qualcosa che impediva all’amore di sbocciare, tanto che il suo acerrimo rivale Giuliano Giuliani sospettava che frequentasse un’altra donna al di fuori della trasmissione.

Nel 2015 aveva deciso il ritiro per problemi famigliari non meglio specificati e dopo alcuni mesi era tornato per raccontare di essersi finalmente fidanzato con Annamaria Pancallo, ex dama del trono over. Inizialmente la coppia si era vista quando erano ancora a Uomini e Donne, ma non era scattato il colpo di fulmine come accaduto invece fuori dallo show.

Le nozze annullate

La storia tra i due era andata avanti e, ad un certo punto avevano anche annunciato le prossime nozze nel 2016, ma qualcosa è andato storto e sono saltate. Proprio al magazine Uomini e Donne Jorio aveva riferito che il loro rapporto aveva vissuto una dura crisi tra il 2016 e il 2017. A ViviRoma Magazine, per cui curava la posta del cuore, aveva rivelato che le persone oggi non vogliono fare sacrifici per far funzionare una storia e che nonostante la sua situazione non fosse rosea lui e Annamaria si impegnavano per farla funzionare.

L’ultima foto che li ritrae insieme risale al 2018, poi su di loro è calato il silenzio. Da parte sua sembra che Jorio abbia lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo, ma non sappiamo se la sua storia con Annamaria Pancallo abbia avuto un lieto fine. Chissà, magari in futuro Antonio sorprenderà tutti con un inaspettato ritorno per raccontare com’è andata.

