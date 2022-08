bellezza-e-non-solo:-ecco-le-5-app-che-ogni-donna-dovrebbe-scaricare-per-la-propria-sicurezza-e-benessere

Lo smartphone ci accompagna ormai in ogni attività quotidiana, dal lavoro al tempo libero, permettendoci non soltanto di restare sempre in contatto con le persone a cui teniamo di più, ma anche di avere a disposizione un assistente tecnologico per ricordare eventi, fare shopping e ricevere consigli di vario genere. All’interno di questo ampio ventaglio di proposte, abbiamo selezionato alcune delle app che ogni donna dovrebbe scaricare per semplificare e migliorare la propria vita.

Flo, il calendario mestruale

Flo è una applicazione che aiuta le donne a prendersi cura del proprio benessere, in particolare seguendo l’andamento del ciclo mestruale. Il funzionamento è molto semplice: l’app presenta infatti un calendario sul quale l’utente può appuntare gli eventi che riguardano il mese e tenere sotto controllo mestruazioni e ovulazione, il tutto segnalando anche sintomi ed eventuali disturbi accusati nel periodo. Grazie alla presenza di un team di scienziati e medici che lavorano all’applicazione, è possibile avere tramite Flo contenuti personalizzati e basati su dati scientifici affidabili, che trasformano il servizio in un vero e proprio assistente personale da portare sempre con sé.

Privalia, i migliori brand a prezzi stracciati

Per le fashion victim, ma non solo, ecco un’app che non può mancare sullo smartphone: parliamo di Privalia, il servizio mobile connesso al sito di vendite-evento su cui è possibile trovare abbigliamento, accessori ma anche prodotti per la casa con sconti fino al 70%. Privalia si configura come un sito di vendite private, ossia uno spazio web dedicato alla vendita riservate ai soli iscritti di un numero limitato di articoli provenienti da top brand. Su Privalia è possibile trovare occasioni imperdibili, ma attenzione a tenere sempre sotto controllo l’app: le vendite infatti hanno durata limitata nel tempo e sono fino a esaurimento scorte.

App di intrattenimento e gioco

Lo smartphone può essere anche un ottimo strumento per divertirsi in modo semplice e veloce, magari in una pausa dal lavoro o durante una lunga attesa. Per questo motivo tra le app imperdibili vanno citate quelle di intrattenimento: sotto questa voce, in realtà, possono essere incluse diverse tipologie di applicazioni, da quelle per l’ascolto di musica in digitale a quelle di streaming video, così come le app per giocare online. La scelta è ovviamente legata ai gusti personali ed è dunque difficile scegliere una singola app di gioco: molto amati sono, per esempio, i multiplayer come i MOBA, ma anche le riproposizioni digitali dei giochi da tavolo – dal Monopoly allo Scarabeo – e di quelli da casinò, che includono passatempi tradizionali come le slot machine o le roulette. Le app dedicate ai casinò online, in particolare, risultano essere tra le più scaricate in assoluto nel settore dell’entertainment digitale, anche per via degli ampi cataloghi di svaghi proposti e per gli elevati livelli di sicurezza raggiunti, frutto di investimenti mirati da parte degli operatori del settore, che cercano continuamente di adottare soluzioni avanzate per proteggere dati personali e di pagamento degli utenti. Anche per questi motivi i giochi online di casinò risultano sempre più apprezzati proprio dalle donne, la cui partecipazione ai tavoli è fortemente aumentata nel giro di pochi anni, con un +35% di conti aperti solo nel 2020 e una percentuale di iscritte sull’intera popolazione femminile al 21%.

Companion, un angelo custode su smartphone

Gli smartphone risultano essere sempre più importanti anche dal punto di vista della sicurezza personale, grazie ad app che forniscono un aiuto concreto contro i vari rischi che ci si può trovare ad affrontare durante il giorno. Companion, per esempio, accompagna le donne (e non solo) durante il rientro a casa monitorando i movimenti e contattando numeri fidati in caso di problemi durante il viaggio: per utilizzare l’app, basta di volta in volta inserire l’itinerario e lasciare che la stessa funga da angelo custode nel caso in cui accada qualcosa di sospetto. Uno strumento utilissimo da tenere sempre attivo, soprattutto quando si è da sole.

Esercizi e consigli di fitness con Nike Training Club

Nike Training Club è l’app messa a punto dal famoso brand di abbigliamento sportivo, che attraverso questo tool vuole supportare i propri clienti nello svolgimento delle attività fisiche. L’applicazione è ideale per chi vuole mettersi in forma praticando sport indoor e outdoor in autonomia, ma senza rinunciare a consigli utili di esperti

personal trainer su come svolgere gli esercizi.

