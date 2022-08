bomba-di-dagospia,-totti-in-gita-romantica-alle-terme-ma-non-con-noemi-o-i-figli.-chi-lo-ha-accompagnato

E’ bastato pochissimo affinché il gossip su Totti si riaccendesse più che mai. Sono ormai passati svariati giorni da quando lui e Ilary hanno annunciato la fine del loro matrimonio attraverso un comunicato disgiunto all’Ansa ma, le luci dei riflettori sono ancora accese su di loro. Eravamo rimasti con la Blasi in vacanza nella sua villa a Sabaudia, di ritorno dall’Africa, e con il pupone a Roma dove, secondo influenti voci, conviveva a casa di Noemi Bocchi.

Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato. Da quando Totti e Ilary si sono separati, i due non hanno fatto altro che stare lontano l’uno dall’altra. Lei continua a mostrarsi più sexy che mai con delle foto postate sul suo profilo instagram. Lui è in un lacerante silenzio sui social da tantissimi giorni. Le uniche cose pubblicate su instagram dal capitano fanno riferimento solo a spot pubblicitari. E, sotto ai post pubblicati da entrambi, non importa quale sia il contenuto, i fan non fanno altro che scrivere di tornare insieme. Tutti ancora non riescono a darsi pace per la fine del loro matrimonio.

I due sono sempre stati visti come una coppia meravigliosa e il loro amore una perfetta fiaba. Il ‘per sempre’, però, è durato solo vent’anni. I motivi, secondo quanto dichiarato ultimamente da Chi Magazine e da Dagospia, sono da riscontrare nel continuo nervosismo di lei e nella nuova storia d’amore di lui. Ovviamente i coniugi Totti non hanno proferito parola a riguardo. Molto probabilmente, però, secondo indiscrezioni, Ilary potrebbe farlo a settembre, nel salotto di Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin. Solo così tutti potremmo sapere veramente come sono andate le cose.

Nel frattempo, a dispetto di quanto tutti hanno dichiarato, e cioè che Totti stesse frequentemente con Noemi Bocchi o che addirittura ci convivesse, questo weekend non era in sua compagnia. Stando a quanto dichiarato da Dagospia, che in questo mese sembra essere davvero la spia della vita del capitano, domenica Francesco avrebbe deciso di prendersi una pausa senza la sua compagna, Si sarebbe rifugiato, lontano dal centro di Roma e dai chiacchiericci, alle Terme dei Papi, a Viterbo. In sua compagna c’era uno dei suoi amici più stretti.

Molto probabilmente questa fuga gli sarebbe servita proprio per staccare la spina e, magari, per cercare di tamponare una ferita ancora aperta come la fine del suo matrimonio con Ilary. Proprio in merito alla sua ex moglie, stando a quanto rivelato dall'amico Alex Nuccetelli, Francesco avrebbe confessato tali parole: "Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso". Dunque, pare proprio che il ritorno di fiamma, in cui tutti sperano, sembra essere solo un'illusione.

