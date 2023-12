Capodanno al Carníca: il perfetto connubio di gusto e stile

Il Capodanno è un momento speciale che merita di essere celebrato in modo straordinario e indimenticabile. Se stai cercando il luogo perfetto per dare il benvenuto al 2024 con stile e gusto, non c’è posto migliore di Carníca, un locale esclusivo situato in via Veneto a Roma.

Atmosfera Glamour e Divertimento Romano

Il Carnica è più di un semplice ristorante; è un rifugio elegante e trendy, perfetto per chi desidera vivere le serate romane con un tocco di glamour. L’atmosfera è avvolta in un’eleganza senza tempo, creando il contesto ideale per una cena-evento indimenticabile.

Il Menu da Sogno

Il Capodanno al Carníca è un’esperienza culinaria straordinaria che delizierà il tuo palato e ti lascerà a bocca aperta. Il menu è una sinfonia di sapori sofisticati e raffinati:

Antipasto

Sashimi Misto di Mare: Un tripudio di freschezza e delicatezza proveniente dal mare.Carpaccio di Filetto di Frisona con Burratina e Tartufo Nero: Un connubio di sapori intensi e armoniosi.

Primo

Risotto ai Crostacei (Astice, Mazzancolle, Gambero Rosso): Una festa di mare in ogni boccone.Tortellini di Ricotta con Erbe di Campo e Lime: Un connubio di tradizione e innovazione.

Secondo

Tonno Pinna Gialla Scottato sui Carboni con Erbette e Songino: Un piatto che cattura l’essenza del mare e la grinta del fuoco.

Dolce

Brownies al Cioccolato con Gelato alla Vaniglia: Un finale dolce e avvolgente, perfetto per chiudere la cena con una nota di dolcezza.

Mezzanotte Magica

A mezzanotte, mentre il cielo si illumina di fuochi d’artificio, al Carníca il momento sarà reso ancora più speciale con lo spettacolo culinario del Zampone e Lenticchie, una tradizione italiana che porta con sé auspici di fortuna e prosperità per il nuovo anno.

Celebrazione Senza Paragoni

Il Carníca offre un’esperienza completa di divertimento e raffinatezza. La musica avvolgente, il servizio impeccabile e l’atmosfera vibrante rendono questo locale il luogo perfetto per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo in modo indimenticabile.

Intraprendi il tuo viaggio culinario al Carníca e concediti un finale d’anno che rimarrà impresso nei tuoi ricordi per sempre: una serata unica che celebra il gusto, lo stile e il divertimento. Buon Capodanno!

