Carlo Fulchir scrive un libro “Finché elettronica non ci separi – Da un settore all’altro nel mondo dell’industria “

Per la prima volta ci viene svelata la storia aziendale di Carlo Fulchir direttamente dalla sua penna, passo dopo passo, dalle origini fino ai giorni attuali, rivivendo insieme a lui i momenti più significativi. Un’attenzione particolare è riservata ai capitoli che riguardano le accuse rivolte a lui e al processo che ha affrontato: l’autore ci offre la sua verità, quella distorta dai media, spesso censurata dalle trasmissioni televisive e che finalmente oggi trova voce.

In queste pagine l’imprenditore si racconta con sincerità e apre il suo cuore al lettore. Ripercorre la sua vita lavorativa senza tralasciare nulla: i piccoli e grandi passi, i successi e gli insuccessi, le fortune e le sfortune, gli incontri, le amicizie, gli affetti, ma anche i problemi, i tradimenti, le delusioni, le battaglie legali, l’attacco dei media e gli errori che cambiano e insegnano molto.

Tornando indietro nel tempo, rievoca i suoi stati d’animo, gli entusiasmi, ma anche i dolori sofferti. Di fronte al lettore non si presenterà solo come imprenditore, ma soprattutto come uomo. Un uomo che, fino ad oggi, è soddisfatto della sua esistenza, del suo lavoro e delle esperienze che lo hanno trasformato in una persona nuova, diversa e forse anche migliore, ma sicuramente consapevole che la vita è un percorso in salita. Sa che può essere molto difficile e stancante, che può presentare ostacoli in ogni angolo, ma sa anche che può regalare molte soddisfazioni che bisogna essere sempre pronti a cogliere, anche nelle piccole cose.

Infine, emerge con tenerezza anche il volto di un padre, felice di avere i suoi figli accanto, di averli educati e accompagnati, e di poterli ora lasciare liberi di camminare lungo le sue stesse orme.

