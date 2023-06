Veronica Ursida: fra sogni, valori e ambizione

Dopo aver conquistato la notorietà su Canale 5, è stata parte del cast di “Non è l’arena”; l’abbiamo vista alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia e di recente in un programma in onda sul nazionale a Cusano tv; stiamo parlando della conduttrice e influencer Veronica Ursida con la quale abbiamo scambiato due chiacchiere.

“Non è l’Arena”. Partiamo dalla sua conclusione. Che esperienza è stata?

“Fantastica, un’esperienza decisamente fantastica. Oltre ad essere opinionista del programma per molte puntate, su argomenti di attualità e di interesse, ho avuto la possibilità di realizzare per loro anche due servizi giornalistici”

Non solo Giletti, ti abbiamo visto anche con Maria Grazia Cucinotta sempre su La7.

“Si ho partecipato a “L’ingrediente perfetto”, programma di Maria Grazia Cucinotta. Abbiamo parlato arlavamo di alimentazione, di argomenti su cibo e gluten-free, argomento molto importante per me in quanto sono celiaca. Anche lì ho avuto opportunità di ritagliarmi il mio spazio e parlare di questi argomenti”.

Celiachia, parliamo di lei in prima persona. Un tema che ti riguarda da vicino.

“Due anni e mezzo fa ho scoperto di essere celiaca, ed ho scoperto qualche anno fa che lo è anche mio figlio. Ergo, per me è un argomento di estremo interesse. Sui social racconto questa esperienza mia e di mio figlio e di come abbiamo scoperto di essere celiaci. Inoltre mi piacere dare consigli sul tema anche inerenti viaggi, il viver quotidiano. Ad esempio mi piace ricercare il cibo senza glutine ma anche di buon gusto, perchè non tutto ciò che è senza glutine è gustoso. Mi piace raccontare con piacere tutto ciò che può essere utile in tal senso ai miei followers”.

Violenza sulle donne: consigli su Instagram motivazionali.

“La violenza sulle donne è un tema molto importante per me. Cerco di motivare le donne che mi seguono sui social, so quanto sia brutto ricevere violenza verbale e fisica. L’attuale periodo storico vede ancora tanti femminicidi, qui ndi credo sia argomento fondamentale e di interesse motivare tutte le donne che possono scappare da ogni episodio. La violenza va denunciata e ricordo a tutte che esiste anche il 1522. Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione. Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione, non bisogna mai sminuire certi atteggiamenti violenti nè scappare senza far nulla”.

Sei stata anche ospite di “Di Cotte e di Crude” su Cusano TV. Com’è andata?

“Beh, è andata benissimo! mi sono divertita molto a cimentarmi in cucina. Tutto è stato estremamente divertente, un bello spazio dove ho portato una ricetta senza glutine. Sia io che mio figlio siamo ghiotti di quel piatto che ho preparato. E’ stato divertente, leggero e interessante perchè abbiamo parlato di tanti argomenti che hanno in qualche modo svelato chi sono io e quello che sto facendo”.

Ufficio Stampa