Chi è Danila Colombo? età, vita privata, biografia moda e molto altro

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Dal bilancio della mia vita ne esce che le esperienze e il vissuto positive e negative mi hanno portato a essere la Donna che sono adesso.Il bilancio finale sarà solo quando la mia vita terminerà,xk x me vivere significa imparare cose nuove ,non fermarsi,avere sete di conoscenza e di vita…il mio bilancio è e sarà in continua evoluzione

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Per me Amare è molto importante, l’amore deve essere prima di tutto per se stessi se si vuole che anche gli altri ti amino.Esistono varie forme di Amore sia umano che materiale, tutto questo ti porta a emozioni e sensazioni diverse legate solo da cio che sente il cuore e che ti fa star bene.Ma l’amore eterno, incontenibile e non misurabile per me è per mi figlio

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Le modelle che hanno accompagnato e fatto sognare nella mia vita sono quelle che appartengono ai tempi della mi adolescenza …Cindy Crawford,ma la mia icona resta la Pantera Nera Naomi Campbell

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

A cosa sto lavorando:svolgo un lavoro giornaliero in azienda e sono Manager quality ,sono anche un libero professionista della salute e del benessere Herbalife, e settimanalmente faccio servizi fotografici,ho in progetto un ruolo come attrice in un film che si girerà a ottobre,ho girato della parti in alcuni cortometraggi in fase di essere terminato a causa Covid, progetti vari film e produzioni tutti da valutare a Milano come Roma,Genova,a settembre un servizio fotografico x una galleria d’arte fotografica .E vari progetti molto belli,particolari in corso

COME sei nella vita privata?

Nella vita privata sono sempre molto iperattiva,mi dedico a mio figlio ,alle amicizie vere.Sono molto e forse troppo sincera e rispettosa,ma pazza e folle ,mi diverto e sorrido con poco,amo stare anche da sola ,leale con le persone,odio le bugie e tutto ciò lo sono nel privato come nel professionale

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Non mi interessa che le persone mi capiscano,vorrei solo che mi vedessero x come sono veramente e non x come loro vorrebbero che io fossi

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

I ricordi dell’ mia infanzia sono legati a tutti i momenti di tradizione in famiglia,alle cene e alle feste che organizzavano i miei genitori,alle bellissime vacanze,ma soprattutto alle tradizioni che mi piace tramandare.Ogni momento della vita è un ricordo, indipendentemente che sia positivo,negativo,bello o sofferente.I ricordi della vita mi hanno reso quella che sono adesso

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Sono favorevole alla chirurgia plastica senza eccedere….come si suol dire” il troppo stroppia”

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Si ci sono persone che mi hanno aiutato nei momenti difficili ascoltandomi e standomi accanto,i miei genitori sono ancora adesso il mio punto di riferimento ,mio figlio è il mio aiuto spirituale nell’affrontare la vita e superare ogni momento ma l’aiuto maggiore è darselo da sola

Un tuo sogno nel cassetto?

I miei sogni? Ho tanti sogni….desidero vedere un domani mio figlio diventare un uomo realizzato, poter fare lavorativamente ciò più amo,che mi diverte,di cui ci metto la passione e la professionalità, ciò che sento che mi appartiene da tutta una vita.Poter dedicarmi esclusivamente lavorando nella moda ,nel cinema spettacolo e occuparmi anche della salute e del benessere fisico delle persone come già faccio adesso anche se è un secondo e terzo lavoro.