Creme solari: troppi prodotti sul mercato presentano benzene fra gli ingredienti. L’Istituto Superiore di Sanità lo classifica come prodotto sicuramente cancerogeno.

Creme solari, attenti all’etichetta.

Se infatti si consultano l’elenco di ingredienti dei principali prodotti sul mercato si potrà scoprire che il benzene è spesso fra di essi.

Una sostanza diffusa che però ha una valenza importante sulla salute di chi lo usa.

Non esistono infatti un livello di dose ritenuto sicuro dagli scienziati. Tanto che l’Istituto Superiore di Sanità si è pubblicamente espressa così su questa sostanza:

“Noto per la sua tossicità, il benzene è stato classificato dall’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC) nel gruppo 1, tra le sostanze con una sicura capacità di generare il cancro (cancerogenicità) nell’uomo“.

Attenzione quindi a cosa ci spalmiamo sulla pelle!