Estudantes recebem xérox com conteúdo em escolas municipais de Piracicaba e mães cobram livros didáticos

Analista administrativa questiona qualidade do material recebido pelos alunos; Secretaria de Educação diz que está entregando os conteúdos de acordo com a necessidade de cada turma, mas não respondeu se haverá entrega de livros neste ano. Xérox colocado em caderno de estudante da rede municipal de Piracicaba

Mães de alunos de escolas da rede municipal de Piracicaba (SP) relatam que, um mês após o início da aulas, os estudantes ainda não receberam livros didáticos. O conteúdo entregue aos alunos para aulas, lições de casa e estudos para a prova são páginas de xérox. Questionada, a prefeitura diz que o material didático é criado por equipe qualificada e está sendo distribuído de acordo com a necessidade de cada turma.

Mãe de um aluno de 7 anos que estuda na Escola Municipal Professor Mário Chorilli, a analista administrativa Anne Caroline Fidalgo diz que, durante reunião de pais, recebeu informação de uma professora de que o material didático não tinha chegado e não havia previsão de entrega.

“Iniciou essa semana de prova e ainda sem um livro de base. Somente os xérox mal feitos”, reclama.

Ela conta que é a primeira vez que isso acontece e que o cenário é o mesmo em escolas onde estudam filhos de amigas.

“Eles tiveram de dezembro a fevereiro para ajuste pedagógico […] [Estão distribuindo] uma página de xerox como conteúdo bimestral. A diretora da escola dele também não me respondeu sobre essas questões. O tempo não volta, não deixo ele na escola à toa, quero que aprenda. […] Não tem nada atrativo [nos xérox]. Qualquer pedagoga entende que o visual importa, estrutura importa, sequência de conteúdo importa”, desabafa.

Escola Municipal Professor Mário Chorilli, em Piracicaba

Mãe de uma aluna do 4º ano de outra escola, Emilia também conta que foram entregues xérox no lugar dos livros didáticos.

“Essa semana é semana de avaliação e não chegaram os livros. […] Fora as outras promessas que eles fizeram, de que as crianças iriam receber material escolar, e sobre o uniforme da escola. Falaram que iriam fornecer um kit de uniforme, mas até agora nada chegou, nada aconteceu”, apontou.

Xérox distribuído em escola de Piracicaba com conteúdo de matemática

O que diz a prefeitura

O g1 questionou a Secretaria Municipal de Educação por que os livros não foram entregues, se há previsão de entrega, se a situação ocorre em toda a rede e qual é a origem do conteúdo dos xérox.

A Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba informou que “vem trabalhando, de forma planejada, com materiais organizados pelas equipes de formação continuada e de coordenação da educação básica da pasta, conforme a necessidade de aprendizagem de cada turma e as habilidades presentes no currículo da rede municipal de educação. E que esse trabalho inicial tem como objetivo “restabelecer os vínculos com os alunos e promover uma avaliação diagnóstica da rede”.

A reportagem reforçou questionamentos que não foram respondidos e a secretaria acrescentou que os materiais que foram encaminhados às escolas foram organizados e preparados por equipes capacitadas para isso.

“Os conteúdos são trabalhados em sala de aula por meio de diversos recursos didáticos, de ferramentas digitais, jogos, materiais impressos, livros paradidáticos, dentre outros”, elencou.

A administração ainda apontou que que tem um projeto de aquisição de um novo sistema, unificado, para garantir que os alunos da rede municipal tenham acesso a um material didático unificado e, consequentemente, às mesmas oportunidades. Não foram fornecidos mais detalhes sobre esse projeto e prazo para implantação.

Edital prevê uniformes para todos os 36 mil alunos das 124 escolas municipais

Uniformes prometidos para início de 2023

A entrega de kits de uniformes escolares para todos os 36 mil alunos das 127 escolas da rede municipal de ensino de Piracicaba, citada por Emilia, foi adiada após impasses administrativos e judiciais da licitação.

A previsão inicial era de entrega dos kits no início deste ano letivo, mas, agora, a informação é que ela deve ocorrer entre 2023 e 2024. As aulas da rede foram retomadas na terça-feira (31).

A concorrência foi suspensa três vezes, duas delas de forma administrativa e uma judicialmente, após a conquista de liminar por uma empresa que contestou o edital. No início de fevereiro, o juiz Wander Pereira Rossete Júnior, da 1ª Vara da Fazenda Pública da cidade acolheu um pedido de reconsideração da prefeitura e liberou parcialmente o andamento do pregão.

Primeira suspensão ocorreu 16 dias após anúncio da concorrência

Segunda suspensão ocorreu em outubro, após contestação do edital por duas empresas

“Defiro o pedido formulado pelo Município de Piracicaba a fls.112/113, suspendendo o pregão eletrônico somente em relação ao Lote 1 (camisetas), autorizando o prosseguimento do certame em relação aos demais itens”, decidiu.

No dia 27 de janeiro, a Secretaria Municipal de Educação publicou um texto para a imprensa no qual afirmou que “tem trabalhado no sentido de agilizar os procedimentos” e que uma comissão foi montada para “escolher produtos de qualidade”. No mesmo texto, a prefeitura alterou a previsão de prazo para a entrega dos kits e informou que serão distribuídos aos alunos entre 2023 e 2024.

Anúncio de compra de uniformes escolares foi feito pelo prefeito Luciano Almeida durante o evento DecolaPira.

A secretaria pretende adquirir kits que vão incluir camisetas, calças, bermudas, short saia, jaquetas, meias, tênis e mochilas. Serão cinco lotes, com até 960 mil itens, que serão distribuídos aos alunos entre 2023 e 2024.

A previsão, segundo a última versão do edital, é de um gasto de R$ 44,2 milhões e a validade da concorrência será de 12 meses. Segundo a administração municipal, é a primeira vez na história que vai fornecer uniformes para os alunos da rede municipal.

