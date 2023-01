Homem morre após motocicleta e caminhão baterem de frente em Taquaruçu

Acidente aconteceu na TO-030, no distrito de Palmas. Acidente com vítima fatal aconteceu em Taquaruçu

Divulgação

Um homem de 37 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (23) em Taquaruçu, distrito de Palmas. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava em uma motocicleta quando houve uma colisão com um caminhão. O motorista disse que a vítima teria invadido a contramão.

O acidente aconteceu por volta de 23h. A PM foi chamada ao local e encontrou a vítima caída ao chão já sem vida.

O homem que conduzia o caminhão disse que trafegava pela rodovia no sentido oeste-leste quando um motociclista que estava no sentido contrário teria invadidio a contramão e provocado o acidente. Segundo o caminhoneiro, ao perceber que haveria uma colisão ele tentou desviar do motociclista e tirou o caminhão da pista, mas não foi possível evitar o acidente.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local e o corpo do motociclista foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caminhoneiro não se feriu e foi apresentado na 5ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado um boletim de ocorrência.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi