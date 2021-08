Orietta Berti al posto di Albano, lei sbotta: “Ci hanno ingannato” Il retroscena choc, perché lo fanno fuori

Si è vociferato molto nelle ultime settimane su una new entry nel cast di The Voice Senior, che dovrebbe prendere il via il prossimo 19 novembre su Rai 1. Secondo le ultime indiscrezioni al posto di Al Bano e Jasmine Carrisi subentrerà Orietta Berti, che reduce dal successo del Festival di Sanremo 2021, è sempre più richiesta.

La notizia era stata lanciata da TvBlog che aveva battuto tutti sul tempo, anticipando che l’amatissima cantante si sarebbe seduta sulla poltrona rossa dello show musicale dedicato ai talenti over 60. Accanto a lei confermati gli altri giudici Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Orietta Berti: “Sono dispiaciuta per Albano, non mi hanno detto che avrei preso il suo posto”

In un’intervista rilasciata ad AdnKronos, Orietta Berti si è lasciata andare a delle confessioni, raccontando quale sarà il suo futuro televisivo e parlando della sua reazione nello scoprire che andrà proprio a prendere il posto del suo caro amico Al Bano: “Torno da Fazio per Il Tavolo, dove mi diverto moltissimo”, ha spiegato. E parlando della sua presenza alla seconda edizione di The Voice Senior, ha sottolineato:

“Me lo hanno proposto ma ancora non ho firmato alcun contratto. Fra l’altro mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è mio carissimo amico”.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma pare che la Berti erediterà il posto di Al Bano nel programma di Rai 1. Di recente il cantante di Cellino San Marco aveva confessato di essere molto deluso dalla notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Al Bano infatti pensava di poter replicare l’esperienza con la figlia Jasmine e tornare a The Voice Senior, proprio dove i due avevano debuttato come coppia televisiva.

Il cantante poco tempo fa ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv, al quale aveva rivelato: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla”. E poi aveva aggiunto: “Jasmine è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi”.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Orietta Berti al posto di Albano, lei sbotta: “Ci hanno ingannato” Il retroscena choc, perché lo fanno fuori proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.