Oroscopo Barbanera di sabato 23 aprile: domani bene amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La Luna punta il dito sulle vostre aspettative e ambizioni professionali: sottoposte ad attenta valutazione, potrebbero cambiare repentinamente direzione.

Toro (21/4 – 20/5) – Tutti i programmi formulati quest’oggi potranno avere esiti duraturi. Con un pizzico di pazienza, potrete realizzare un grande desiderio.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La giornata, secondo gli astri, sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza.

Cancro (22/6 – 22/7) – Incertezze e dubbi in amore alimentano una certa agitazione, senza accorgervi che siete voi a dar corpo alle ombre e che i sospetti sono solo fantasie.

Leone (23/7 – 23/8) – L’atmosfera odierna non favorisce la concentrazione, se poi, come oggi, capitano impegni extra, sicuramente non farete salti di gioia.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna e Urano ristabiliscono l’ordine emotivo, regalandovi energia, buona volontà e progetti vincenti. Migliora la qualità dei sentimenti.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La brusca frenata imposta dalla Luna è un getto di acqua gelata per lo stato d’animo. Scontri di opinione con un parente rigido e tradizionalista.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Ore piacevoli in compagnia, magari una persona è pronta a diventare qualcosa di più. Lauto pranzetto e una passeggiata digestiva nella natura.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La collaborazione con gli altri, alla ricerca di soluzioni a problemi comuni, darà risultati consistenti. Dimostrerete di voler correggere gli errori.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Che carisma sfoderate oggi! Ce la metterete tutta per farvi valere e secondo le previsioni, ci riuscirete alla grande! Novità via internet.

Acquario (21/1 – 19/2) – Venerdì poco entusiasmante, con la testa piena zeppa di fantasie e sogni irrealizzabili, mentre la situazione attuale reclamerebbe un sano realismo.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna è prodiga di dolcezza. Ideale per concludere la settimana lavorativa con una rimpatriata tra vecchi amici. Cibo ottimo e quattro chiacchiere.

