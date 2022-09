Oroscopo Branko del 21 settembre: domani sarà un mercoledì intenso, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Potrebbero sorgere dei litigi tra te e un fratello o un vicino, Ariete. La tua capacità di compromesso è sicuramente necessaria qui. Se non stai attento, questo potrebbe trasformarsi in una battaglia di volontà. Nel momento in cui si presenta il disaccordo, prova a parlarne e trasformalo in una situazione vincente/vincente. Altrimenti, si potrebbero dire cose che non dovrebbero essere, e i sentimenti potrebbero rimanere feriti a lungo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Le questioni di denaro potrebbero causarti qualche mal di testa, Toro. Potresti essere combattuto tra il desiderio di mettere da parte i soldi per il futuro e l’impulso ad acquistare qualcosa che desideri da molto tempo. Potrebbe esserci un modo per farlo in entrambi i modi. Risparmia un po’ meno e cerca di trovare un prezzo d’occasione per il tuo articolo. Prendi tutto in considerazione e risolvilo prima di farti impazzire.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un esercizio troppo rigoroso negli ultimi giorni potrebbe farti sentire un po’ dolorante e stanco, Gemelli. I tuoi nervi potrebbero essere nervosi e potresti essere più propenso del solito ad attaccare chi ti circonda. Cerca di alleviare sia i nervi che i dolori muscolari immergendoti in un bagno caldo. Anche la tisana potrebbe aiutare. Accetta che dovresti prendertela comoda oggi e poi fallo!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Le scoperte spirituali potrebbero farti sentire un po’ sconcertato, Cancro. Eliminare i rami secchi, come i traumi passati, potrebbe dirti alcune cose su di te che preferiresti non affrontare. È fondamentale liberarli per progredire come essere umano. Anche se sono coinvolte le lacrime, questo è uno sviluppo positivo. Ti sentirai più felice quando tutto sarà liberato. Avanti e verso l’alto!

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi dovresti evitare reazioni emotive con il tuo partner e le persone vicine. La tua sfida sarà il modo in cui ti rivolgi agli altri. Usa la tua esperienza per attivare il tuo grande dinamismo. SENTIMENTI: È un giorno per risolvere aspetti dei tuoi patti e amicizie con altre persone. AZIONE: devi mantenere il tuo trattamento piacevole e il tuo intuito al culmine delle circostanze. FORTUNE: è un giorno per aumentare i tuoi obiettivi e pianificare un viaggio interessante con persone che la pensano allo stesso modo. Le tue responsabilità e i tuoi obblighi sono attualmente molti, quindi devi mettere da parte del tempo per distrarti. Scollega il computer, il cellulare, allontanati dal traffico, dal trambusto che ti circonda. Trova un posto tranquillo vicino alla natura. Un breve viaggio sarà molto stimolante per te.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è un giorno in cui la tua capacità di fiducia e perseveranza ti aiuterà a trovare le strade giuste nelle tue relazioni. È importante concludere con leggerezza gli affari incompiuti. SENTIMENTI: è un giorno per mantenere le sfide di pianificare i tuoi progetti con le persone che hanno bisogno di te in questo momento. AZIONE: Oggi è il giorno in cui occuparsi di bilanciare i contributi e gli utili degli associati nei propri affari per evitare controversie. FORTUNE: Sarà il momento di porre fine a molti atteggiamenti obsoleti ed essere una persona generosa nei tuoi affari. È tempo di cambiamento, rinnovamento, nuovi inizi e con esso arrivano molte tentazioni. Tempo per bilanciare i propri impegni, ma, soprattutto, fare attenzione a non perdere il controllo. La tua salute deve essere al di sopra di tutto. I tuoi nervi sono sempre i più colpiti, si consiglia relax e riposo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno per lavorare su problemi emotivi del passato e affrontare i tuoi problemi con intuizione ed energia. I piani saranno fantastici e con amici fidati. SENTIMENTI: È una giornata per organizzare i propri obiettivi in ​​modo armonioso con i propri cari o con il proprio partner. AZIONE: è un giorno per prendere l’iniziativa per aiutare a chiudere le persone che hanno bisogno del tuo sostegno e della tua attenzione. FORTUNA: è una giornata per godere dei propri patti con altre persone a fronte dei beni comuni. Presta molta attenzione ai tuoi sogni, poiché sarai molto intuitivo e ti riveleranno soluzioni. Vedrai i problemi da un’altra dimensione. Tutto il lavoro di volontariato e spirituale sarà molto soddisfacente per te. Pratica la meditazione, rilassandoti ed entrando in contatto con il tuo io interiore.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi è un giorno eccellente per mettere in pratica la tua esperienza individuale e gettare le basi logiche di problemi arretrati nella tua vita. Gli obiettivi verranno spostati ed è importante che ci sia armonia con gli altri membri. SENTIMENTI: È un momento in cui il tuo idealismo deve superare le buche che questa giornata ha in serbo per te per risolvere ogni problema difficile. AZIONE: oggi è una giornata da dedicare principalmente alla coppia e ai figli, in modo piacevole e armonioso. FORTUNE: Devi essere altruista nelle tue associazioni e negli obiettivi comuni con le persone che hanno bisogno di te. Il tuo fascino personale, la salute e la vitalità sono esaltati. Questi a loro volta ti forniranno opportunità che ti beneficeranno professionalmente e finanziariamente. Avrai voglia di uscire ed espandere la tua cerchia di amici. Investi in articoli ad alta tecnologia. Al momento dell’acquisto usa il tuo miglior giudizio.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi è un giorno in cui i tuoi progetti devono essere combinati con l’energia che ci stampi. Alza il tuo spirito e il tuo idealismo con la tua simpatia e il genio delle tue idee. SENTIMENTI: sei in una giornata per evitare dissonanze in materia finanziaria e raggiungere accordi con accordi armoniosi. AZIONE: È un giorno in cui è necessario gettare le basi per i progetti ed evitare inutili sfide. FORTUNA: oggi avrai la fortuna di realizzare che i tuoi ideali uniscono la gioia e il benessere di aiutare le persone a te vicine.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi i tuoi sforzi per ottenere relazioni piacevoli saranno ricompensati da obiettivi brillanti e molto prosperi. È importante utilizzare generosamente i vantaggi. SENTIMENTI: è una giornata per superare gli ostacoli nelle tue relazioni principali e con il tuo partner, legati alle risorse. AZIONE: È importante preparare in anticipo accordi importanti per proiettare i tuoi obiettivi con le persone giuste. FORTUNE: Dovrai mantenere le basi e la felicità di condividere risorse comuni con le persone a te vicine e care.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi devi attivare le tue idee e le tue iniziative in modo geniale. Le tue risorse saranno interessanti grazie al tuo idealismo. Le associazioni saranno prospere se getterai le basi con armonia. SENTIMENTI: oggi è una giornata per organizzare con entusiasmo come aiutare a chiudere le persone che hanno bisogno di te. AZIONE: Devi mantenere la capacità di abbinare le tue risorse ai talenti che usi nei tuoi progetti. FORTUNE: È una giornata in cui il tuo dinamismo e il tuo modo di esprimerti ti aiuteranno a raggiungere solide basi nelle tue associazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui è possibile attivare problemi arretrati che non vengono risolti da molto tempo. La tua fortuna sarà accompagnata da una grande iniziativa in cui aiuterai altre persone che hanno bisogno di te. SENTIMENTI: E’ una giornata in cui lasciarsi trasportare dall’intuizione in questioni romantiche e/o legate alla creatività in tutte le sue forme. AZIONE: è un giorno speciale per mantenere l’armonia negli accordi con le persone con cui si hanno in comune beni e valori FORTUNE: è un giorno per mantenere la gioia nei rapporti con le persone con cui hai accordi nella tua professione.

