oroscopo-paolo-fox-oggi-3-luglio,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 3 luglio: le previsioni

Ariete: È il momento di un chiarimento con il vostro partner, cacciate quello che non potete più tenervi dentro. Tutto è risolvibile solo se ci si parla. Sul lavoro, si deve portare a termine un progetto.

Toro: Momenti un po’ complicato per i sentimenti, siete in agitazione ed è meglio evitare questioni. Sul lavoro, non mettete in pericolo l’attività.

Gemelli: In amore è un momento in salita, hai superato dei momenti critici ma ora sei più energico a cercare quello che vuoi. In questo mese le crisi si risolveranno, quindi preparati per nuove esperienze. Sul lavoro cerca di sfruttare al meglio le tue potenzialità.

Cancro: Non crogiolarti nei problemi che ti affliggono o potrebbero affliggerti. L’amore è in agitazione, non creare polemiche ulteriori. Sul lavoro, meglio riflettere su quello che si dice.

Leone: In amore cerca di essere chiaro e di farti valere: ci sono rapporti in crisi che devi risolvere. Sul lavoro, concentrati su quelli che ti fanno viaggiare.

Vergine: Oggi è il momento giusto per lasciare tutte le cose da parte e iniziare a darsi da fare e lasciarsi andare alle emozioni e ai sentimenti, soprattutto ai single. L’amore potrebbe bussare alla porta. Sul lavoro, potrebbe esserci chi non ti ascolta.

Bilancia: Lasciati andare all’amore e goditi questa giornata in modo rilassato. Sul lavoro, probabilmente c’è qualcuno che non ti vuole dar ascolto.

Scorpione: In amore non sei ancora del tutto rilassato, sei ancora troppo diffidente. Sul lavoro, porta a termine i lavori. Non sei nella tua forma smagliante, sei stanco e stressato.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario: Una giornata un po’ sottotono per i sentimenti, anche se gli incontri restano comunque favoriti. Sul lavoro, nuove scelte importanti.

Capricorno: Mantieni la calma in amore, non agitarti troppo e non essere geloso. Sul lavoro, non essere impulsivo.

Acquario: Giornata importante per l’amore ma state ben attenti ai conflitti che potrebbero nascere con i nati sotto il segno del Toro o dello Scorpione. Sul lavoro, sei sottotono, forse vuoi cambiare qualcosa che non ti gratifica.

Pesci: Giornata movimentata per i sentimenti, stai attento a non alimentare polemiche inutili. Sul lavoro, hai troppe responsabilità che ti pesano sulle spalle.