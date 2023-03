Enquete pediu que internautas escolhessem quais shows eles mais queriam ver no evento. Banner do Limeira Rodeo Music 2022

Você sabe qual é o time do coração do cantor Luan Santana? E em que novela da Rede Globo uma música da dupla Hugo e Guilherme estava na trilha sonora?

Nesta sexta-feira (17), começa o Limeira Rodeo Music com oito atrações musicais, entre elas alguns dos principais nomes do sertanejo e do funk.

Enquanto o fim de semana não chega, aproveite para testar o seu conhecimento sobre os artistas que se apresentam durante o evento.

QUIZ: Teste seu nível de conhecimento sobre as atrações do Limeira Rodeo Music

Programação

17 de março

Henrique & Juliano

Pedro Sampaio

18 de março

Hugo & Guilherme

Ana Castela

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

