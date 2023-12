Roma, Michel Maritato entra in Italia Viva: “Pronto a lavorare per tutela cittadini”

Michel Emi Maritato aderisce ufficialmente a Italia Viva. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è lo stesso Maritato, che nelle scorse ore ha incontrato presso il Senato della Repubblica la coordinatrice nazionale di IV, Raffaella Paita: “E’ davvero un grande onore e un grande piacere entrare nella grande squadra di Italia Viva. Sono pronto a lavorare quotidianamente per raggiungere gli obiettivi del partito e per tutelare con impegno i diritti dei cittadini e promuovere con passione le istanze dei nostri territori. Ringrazio di vero cuore il leader del partito Matteo Renzi e la coordinatrice nazionale di Italia Viva, la senatrice Raffaella Paita, per la fiducia e la stima che hanno riposto nel sottoscritto”. Fondatore e presidente – dal 2011 – di AssoTutela, associazione che si propone come punto di riferimento per l’assistenza ai cittadini, Michel Emi Maritato ha studiato economia approfondendo vari temi, su cui ha pubblicato diversi libri didattici e professionali, come l’usuria bancaria, il diritto tributario e l’analisi del credito. Da quasi venti anni è attivamente impegnato per la tutela delle categorie più fragili e deboli della collettività.

Ufficio Stampa