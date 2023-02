Senac lança edital para casamento coletivo gratuito com 12 vagas em Boa Vista

Inscrições iniciam na próxima segunda-feira (27) e encerram no dia 3 de março. Noivos selecionados terão todos os serviços gratuitos, como corte de cabelo, casamento no civil e religioso, decoração e cobertura fotográfica. Casamento coletivo será em maio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) lançou nesta quarta-feira (22) o edital para um casamento coletivo gratuito com 12 vagas. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (27) e encerram no dia 3 de março.

CONFIRA O EDITAL AQUI

Para participar, os noivos devem preencher um formulário e postar uma foto no Instagram, contando a história do casal e o porquê devem ser selecionados no processo. O resultado será divulgado no dia 07 de março nas redes sociais do Senac.

Os noivos selecionados terão todos os serviços gratuitos como corte de cabelo, casamento no civil e religioso, espaço, decoração, coquetel coletivo e cobertura fotográfica. Apenas a vestimenta e aliança não estão inclusas.

A iniciativa ocorre em parceria com turmas dos cursos do Senac. A instituição promove o evento para que os alunos coloquem em prática o que aprenderam ao longo das aulas, com supervisão dos instrutores e coordenadores.

As dúvidas sobre o processo seletivo devem ser esclarecidas diretamente nas redes sociais do Senac Roraima.

