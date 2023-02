Tentativa de roubo a fazenda em Valença tem tiroteio e suspeito de homicídio em Barra Mansa preso

Caso aconteceu no distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Segundo a PM, homem integrava quadrilha especializada em roubos e furtos de propriedades rurais. Itens apreendidos pela PM na ação em Valença

Uma tentativa de roubo a uma fazenda em Valença (RJ) terminou com troca de tiros e um suspeito de homicídio preso no sábado (4) . A propriedade fica na RJ-153, quilômetro 30, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto.

Policiais militares foram ao local após denúncias de que havia um roubo em andamento no endereço. Quando chegaram lá, os agentes foram surpreendidos por dois criminosos armados, que efetuaram disparos contra a guarnição. Os tiros foram revidados.

Em desvantagem, os assaltantes tentaram fugir para uma área de mata, mas um deles foi alcançado. Com o homem, de 48 anos, foram apreendidos um revólver, munições de diversos calibres, cinco celulares, drogas e uma quantia em dinheiro, além do material utilizado para praticar o roubo.

Ele foi levado para delegacia, onde foi feito o contato com um homem assaltado pelo criminoso no mês passado. A vítima reconheceu uma mochila e dois celulares roubados.

Segundo a Polícia Militar, o assaltante integrava uma quadrilha especializada em roubos e furtos de propriedades rurais. Inclusive, ao consultar o sistema, os agentes identificaram que ele já respondia por outro crimes, entre eles um homicídio em Barra Mansa (RJ).

