bufera-rai,-la-storica-di-ballando-con-le-stelle-fatta-fuori:-“sono-delusa,-ecco-chi-mettono-al-mio-posto”.-fan-distrutti

Sono stati giorni molti difficile da digerire per la ballerina Samanta Togni. La Rai le ha riservato una vera e propria batosta lasciando delusa e amareggiata in primis lei ma anche una parte di pubblico che non si aspettava minimamente ciò che è accaduto. A soli dieci giorni dall’inizio di un nuovo programma che lei stessa avrebbe dovuto condurre, l’hanno messa in panchina e sostituita con un noto conduttore. In una recente intervista la Togni ha confessato tutto il suo sconforto. Scopriamo bene di cosa si tratta.

Samanta Togni è la nota ballerina del programma di Rai di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Sarebbe dovuta ritornare in tv, su Rai 2, al timone della conduzione di un nuovo programma culinario dal titolo Cook 40. La ballerina era molto entusiasta della nuova avventura propostale dalla Rai. D’improvviso, però, c’è stato un cambio di rotta che ha destato in lei una profonda delusione e un forte senso di disagio in quanto aveva organizzato la sua estate proprio in base alla nuova esperienza da intraprendere.

In una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna, oltre alla sua vita privata e professionale, Samanta Togni ha confessato quale è stata la sua più grande delusione lavorativa. Si tratta proprio di quando ha saputo, improvvisamente, che non sarebbe stata più lei a condurre Cook 40. “Questo programma di cucina su Rai2 lo avrei dovuto condurre io e a dieci giorni dall’inizio è crollato tutto”. Il programma, infatti, è stato poi affidato ad Alessandro Greco e il motivo della drastica decisione della Rai, purtroppo, non è dato saperlo. La stessa Samanta ha poi confessato con tono malinconico : “Non c’è una spiegazione.”

La batosta è stata ancora più grande perché Samanta Togni aveva organizzato la sua vita privata e lavorativa proprio in base al nuovo programma da condurre che poi è stato affidato ad un altro conduttore. In seguito, ha deciso di staccare la spina lasciando l’Italia e andando a Dubai per una vacanza. Fortunatamente, la Rai ha successivamente rimediato affidandole un nuovo programma accanto al nuotatore Filippo Magnini, sempre su Rai 2, intitolato Per me. I due, insieme, hanno formato davvero un’accoppiata vincente.

La conduttrice si è detta molto felice della proposta ricevuta nonostante un po' di amaro in bocca le è ancora rimasto per Cook 40. La Togni, inoltre, si è anche esposta sul collega che ha preso il suo posto e con grande nobiltà d'animo ha dichiarato di non aver nulla contro di lui. "E' un grande professionista che stimo molto." Ovviamente Alessandro Greco non ha avuto alcuna colpa in quanto la decisione non è assolutamente dipesa da lui.

