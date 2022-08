chiara-ferragni-infiamma-il-web-con-un-vestitino-bianco-low-cost.-da-zara-ora-a-46-euro,-tutte-lo-vogliono

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer da 27 milioni di followers su instagram, è sempre al centro dei riflettori. Qualunque cosa lei faccia o indossa è sempre oggetto di gossip e chiacchiericcio. E’ divenuta, ormai, un’icona di fama mondiale, non solo italiana. E’ una figura di ispirazione per tanti giovani, ambassador di tantissimi brand di fama. Ed è solita prediligere spesso outfit di brand italiani, anche low cost. Infatti, qualsiasi cosa indossa diventa oggetto di desiderio di tante persone, in particolare delle donne.

Chiara Ferragni al momento sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia ad Ibiza, l’amatissima isola delle baleari. Lì tra tramonti, aperitivi e cene, sono tanti gli outfit che indossa. Ma, uno in particolare ha colpito le sue followers lasciandole a bocca aperta. Si tratta di un abitino bianco, corto, con rifiniture in pizzo. molto simile ad un sottoveste. E, nell’isola dove tutto è possibile, Chiara non poteva scegliere outfit più adatto per la serata. Il brand non è italiano bensì americano, Areyouami, ed il suo prezzo è di 420 dollari, pari circa a 423 euro.

Dunque, il vestitino bianco indossato da Chiara Ferragni non è, di certo, accessibile a tutte a causa del costo troppo elevato. Ma, per voi, abbiamo selezionato alcuni vestitini low cost del brand spagnolo Zara. Anche l’imprenditrice digitale è solita indossare capi a basso prezzo, in particolare proprio quelli del colosso spagnolo. Zara, infatti, riesce sempre a soddisfare le esigenze di tutti sia per quanto riguarda il costo che per gli outfit che si desiderano.

Di seguito vi proponiamo alcuni vestitini bianchi di Zara, molto simili a quello di Chiara Ferragni. Il primo modello presenta lo scollo a cuore e spalle scoperte. Ha un tessuto drappeggiato e il suo costo è di 45,95 euro. Il secondo modello, invece, è un vestitino corto a gioiello in quanto presenta degli strass sul davanti. Anche questo ha le spalle scoperte e il suo costo è di soli 39,95 euro.

un altro modello modello sexy, proprio come quello di Chiara Ferragni, è un vestitino Zara, satinato cut out, con scollo a V e spalline sottili regolabili sulla parte posteriore con allacciatura. Il suo costo è ancora più basso, solo 29,95 euro. L 'ultimo modello proposto è a corsetto, satinato, con scollo a cuore e ferretti. La parte anteriore è incrociata. Il prezzo è di 49,95 euro. Insomma, le opzioni sono varie e ognuna entusiasmerà tutte voi. E poi, si sa, il bianco è perfetto per l'estate.





