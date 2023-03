Cobrança automática de pedágio na Rio-Santos começa nesta sexta-feira; entenda o ‘free flow’

Motorista não vai precisar parar na estrada porque a identificação do veículo será feita através de tag ou placa. Há pontos de cobrança em Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Rodovia Rio-Santos, em Paraty

O sistema “free flow” de cobrança automática de pedágio na Rodovia Rio-Santos (BR-101) começa a funcionar a partir de 00h desta sexta-feira (31).

O método foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestes (ANTT) e será implantado de forma definitiva depois de um período de testes.

Nesta nova forma de cobrança, a identificação do veículo será feita através de tag ou placa, evitando que o motorista pare em uma praça de pedágio.

Na Rio-Santos, há pontos de cobrança em Paraty (km 538), Mangaratiba (km 447) e Itaguaí (km 414).

Valores cobrados

A taxa para os veículos de passeio será R$ 4,10. Nos finais de semana, entre 18h de sexta e 6h de segunda-feira, e nos feriados nacionais, o valor cobrado será R$6,80. Para veículos comerciais, a tarifa será multiplicada pelo número de eixos.

Métodos de identificação do veículo

Se o motorista tiver uma tag (etiqueta eletrônica) de uma empresa que presta um serviço particular de administração de taxas de pedágio, a cobrança é feita na fatura da operadora

Se não tiver uma tag, é feita a leitura da placa do veículo e a taxa de pedágio fica disponível em até 48 horas. O pagamento deve ser feito em até 15 dias, através do aplicativo de celular ou WhatsApp da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia. O número é: (11) 2795-2238.

Tem como pagar presencialmente?

Sim. Inicialmente, o pagamento poderá ser feito em quatro bases operacionais da concessionária, em dinheiro, cartão de débito e com Visa Vale Pedágio. O funcionamento é de terça-feira a domingo, de 8h às 18h. Veja os locais:

Paraty: km 550,3 – sentido São Paulo

Angra dos Reis: km 497,5 – sentido São Paulo

Angra dos Reis: Km 471,4 – sentido Rio de Janeiro

Itacuruça: km 416,4 – sentido Rio de Janeiro

E se não pagar?

O não pagamento do pedágio em até 15 dias corridos está sujeito a multa de trânsito no valor de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na carteira (artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro), além de multa e encargos moratórios pelo atraso.

Ainda tem dúvidas?

Mais informações sobre a implantação do “free flow” na Rio-Santos podem ser obtidas no site da CCR RioSP.

