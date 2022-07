Cos’è un’azienda sostenibile? Al Giffoni Next Generation si parla di ESG con Bper Banca

Se ne è discusso questa mattina al Giffoni Next Generation, nella Sala Blu del Giffoni. L’acronimo di Environment, Social and Governance, da tempo entrato nel vocabolario delle aziende che guardano alla sostenibilità del proprio modello di sviluppo, è stato al centro di un momento di confronto Impact che ha coinvolto i ragazzi del Dream Team e i giffoners insieme a Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy per Bper Banca.

Si è discusso non soltanto di ecosostenibilità ma anche di impatto sociale, di ottimizzazione delle risorse, di benessere del personale e di leadership nel settore.

“Ognuno di noi deve avere la consapevolezza del proprio ruolo nella costruzione di una nuova Era dell’Umanità – ha spiegato Giovanna Zacchi durante il suo incontro con i ragazzi –. Consapevolezza vuol dire responsabilità. Sia da parte nostra che dalle aziende. Un’azienda, per essere definita sostenibile, deve creare valore condiviso, dove tutti vincono”.

Con un cortometraggio realizzato da Bper, l’azienda ha spiegato il proprio impegno per migliorare le condizioni lavorative delle persone, contribuire all’educazione finanziaria, ridurre le emissioni, migliorare le proprie performance ESG e ampliare il portfolio etico e green.

Ma i criteri ESG svantaggiano la crescita della banca? Alla domanda posta dai ragazzi del Dream Team, Zacchi ha risposto: “Se le aziende iniziano a gestire le tematiche ESG, si prevede un tasso di fallimento alto per quelle che non usano i criteri ESG. Quindi è assolutamente il contrario. Pensate agli impatti ambientali, allo spreco di risorse e a tanti altri fattori che creano inefficienze in un’azienda. A questo poi aggiungete che, secondo le normative europee e gli accordi di Parigi, serve ridurre le emissioni del 50%. Oggi possiamo avere una flessione, ma chi non si adegua entro il 2030, fallirà”.

La responsabile ESG Strategy di Bper Banca ha infine sottolineato l’importanza di riuscire a diffondere anche a livello periferico i parametri etico-gestionali dell’azienda. “Oggi vi sto illustrando tutte questi progetti riguardo i parametri ESG dell’azienda – ha spiegato Zacchi – . Ma li conosciamo io, il top management dell’azienda e voi oggi, ma poi bisogna diffonderli alle oltre 1000 filiali in tutta Italia. Come si fa? Se ad esempio proponiamo delle carte di credito in materiale riciclabile e una delle filiali non effettua il cambio ad un cliente a cui è scaduta la carta, la colpa è nostra perché si dà una cattiva immagine dell’azienda”.

