Estiagem: 3 em cada 10 municípios do RS emitiram decreto de situação de emergência

A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul desde o final de 2022 já afetou 3 a cada 10 municípios do estado. Na noite desta segunda-feira (23), a Defesa Civil contabilizava 149 decretos de situação de emergência emitidos – correspondendo a 30% dos 497 municípios gaúchos. Veja a lista abaixo.

Além disso, outras 18 cidades já notificaram problemas decorrentes da falta de chuva, ainda sem oficialização de decreto.

Em Santa Maria, na Região Central, produtores rurais que estão sem água para beber e dar aos animais recebem ajuda de camingão-pipa. Os terneiros e olvelhas da pecuarista Cintia Silva Faria já não ficam mais no campó. Sem água e com o pasto seco, a solução foi levar os animais para perto.

“A gente buscou eles pra casa, pra fazer uma complementação do alimento deles com silagem e um pouquinho de ração. A água, para eles, nós temos um trator, temos tanque, e a gente busca em açudes e vertentes, pra colocar nos cochos e eles tomarem água”, diz.

O vendedor Alcione Rocha tem uma propriedade no interior do município. Ele só tem água com a ajuda que vem por meio do caminhão-pipa da Defesa Civil.

“A situação da água tá complicada, porque a gente não tem nada de água mesmo. E tenho três poços aqui e os três estão secos. Seco, seco, não tem nada, bem complicado”, lamenta.

Nas primeiras semanas de janeiro, 1 milhão de litros de água já foi entregue para 417 famílias em 15 pontos de Santa Maria.

Ciência como aliada

O curso de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) reuniu prefeitos e representantes de cidades da região. O objetivo é potencializar o uso das áreas para outros cultivos, elevando a qualidade de vida dos produtores com atualização tecnológica dos processos produtivos.

“A gente tá trabalhando com as reservas de água que os pais ou os avós da gente fizeram. Naquela épocam, pro arroz, isso era o suficiente. Hoje tá o soja e o milho chegando, que também precisam de irrigação. Então, nós temos que fazer a leitura desse mercado e aumentar as reservas de água”, explica o professor Enio Marquesan.

Lavoura afetada pela estiagem no RS

Municípios em situação de emergência:

Agudo

Anta Gorda

Araricá

Arroio do Padre

Arroio do Tigre

Arroio Grande

Arvorezinha

Barra do Guarita

Barros Cassal

Benjamin Constant do Sul

Boa Vista do Cadeado

Boa Vista do Incra

Boqueirão do Leão

Brochier

Cacequi

Caiçara

Campina das Missões

Candiota

Canguçu

Canudos do Vale

Capão do Cipó

Capitão

Cerrito

Cerro Branco

Cerro Grande

Cerro Largo

Chuvisca

Constantina

Crissiumal

Cristal do Sul

Cruz Alta

Dezesseis de Novembro

Dilermando de Aguiar

Dois Irmãos das Missões

Dona Francisca

Doutor Ricardo

Erval Seco

Esperança do Sul

Estrela Velha

Faxinal do Soturno

Fontoura Xavier

Formigueiro

Fortaleza dos Valos

Frederico Westphalen

Giruá

Herval

Hulha Negra

Ibarama

Ijuí

Iraí

Itaara

Itapuca

Itaqui

Jaboticaba

Jacutinga

Jaguarão

Jaguari

Jari

Jóia

Júlio de Castilhos

Lagoa Bonita do Sul

Lagoão

Lajeado do Bugre

Liberato Salzano

Maçambará

Manoel Viana

Marques de Souza

Mata

Miraguaí

Morro Redondo

Nova Esperança do Sul

Nova Palma

Nova Ramada

Novo Barreiro

Novo Cabrais

Novo Tiradentes

Novo Xingu

Palmeira das Missões

Palmitinho

Paraíso do Sul

Passa Sete

Paulo Bento

Pedras Altas

Pejuçara

Pinhal

Pinheiro Machado

Pirapó

Piratini

Pouso Novo

Progresso

Quevedos

Redentora

Restinga Seca

Rio dos Índios

Rodeio Bonito

Rolador

Roque Gonzales

Rosário do Sul

Sagrada Família

Salvador das Missões

Santa Margarida do Sul

Santa Maria

Santana do Livramento

Santiago

Santo Antônio das Missões

Santo Augusto

Santo Cristo

São Borja

São Francisco de Assis

São Gabriel

São Jerônimo

São João do Polêsine

São José das Missões

São José do Inhacorá

São José do Norte

São Lourenço do Sul

São Luiz Gonzaga

São Martinho da Serra

São Nicolau

São Paulo das Missões

São Pedro das Missões

São Pedro do Butiá

São Pedro do Sul

São Valentim

São Vicente do Sul

Seberi

Segredo

Sinimbu

Sobradinho

Tabaí

Taquari

Taquaruçu do Sul

Tenente Portela

Tiradentes do Sul

Toropi

Três Passos

Triunfo

Tupanciretã

Turuçu

Ubiretama

Unistalda

Uruguaiana

Venâncio Aires

Vera Cruz

Vicente Dutra

Victor Graeff

Vila Nova do Sul

Vista Alegre

Vista Gaúcha

