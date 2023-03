Fazenda de Humaitá produz leite consumido por alunos do município

Vídeo do casal Liliane e Jacson mostrando início da entrega do produto para a merenda dos estudantes causou repercussão. Produção beneficia 597 crianças de quatro escolas municipais. Liliane e Jacson

Desde o dia 28 de fevereiro, os 597 alunos de quatro escolas municipais de Humaitá, no Noroeste do estado, estão consumindo o leite produzido em uma fazenda do próprio município, a Santa Maria. Para celebrar o momento que marca uma virada na história da família Borstmann, o casal Liliane e Jacson postou um vídeo nas redes sociais, no qual explica as vantagens do produto pasteurizado.

“É um leite de qualidade, oriundo de um único rebanho, proveniente de uma única propriedade, envazado com todo carinho”, disse o produtor rural e médico veterinário Jacson Borstmann”, diz.

A mesma alegria foi expressada pela esposa Liliane.

“Estamos muito felizes com essa conquista de muito trabalho, de muita luta, de muita persistência”, declara a produtora rural e administradora, emocionada, no vídeo que já tem mais de 750 mil visualizações na página do Repórter Farroupilha no Facebook.

A primeira entrega, de 84 litros, foi feita no dia 28 de fevereiro. A história dos proprietários da fazenda é de superação. Em 2018, quando vendia a produção de leite para uma indústria multinacional, a família perdeu tudo o que tinha por causa de uma crise financeira.

“Procuramos os bancos, renegociamos as dívidas, enfrentamos ações judiciais, não foi fácil. Agora, depois de quase seis anos, colocamos tudo em dia”, comemora Jacson.

O próximo passo da empresa é obter autorização sanitária para comercializar o leite em outros municípios e, quem sabe, até mesmo fora do Rio Grande do Sul.

“Depois do vídeo, fomos procurados por pessoas de todo o Brasil, até um pessoal do Pará entrou em contato para saber se tínhamos leite para comercializar”, afirma o produtor.

