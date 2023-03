forte-chuva-alaga-ruas-em-barra-mansa-e-volta-redonda

Temporal também provocou deslizamentos de terra e queda de muro em Barra Mansa. Em Volta Redonda, houve pontos de alagamentos nos bairros Vila Santa Cecília e 207. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado. Forte chuva alaga ruas em Barra Mansa

Um temporal atingiu Barra Mansa (RJ) e Volta Redonda (RJ) na tarde desta quinta-feira (30) e provocou transtornos nos municípios.

Barra Mansa

Barra Mansa teve pontos de alagamentos e deslizamentos de terra em ruas da cidade. O volume de chuva registrado foi de 83 milímetros em 1 hora e 20 minutos.

Segundo a Defesa Civil, os bairros mais afetados foram: São Judas, Nove de Abril e Ari Parreiras. Houve registros de deslizamentos de terra e a queda de um muro.

Equipes da Defesa Civil estavam nas ruas no início da noite desta quinta-feira para atender os bairros atingidos pelas chuvas.

Volta Redonda

Chuva forte alaga ruas em Volta Redonda

Já em Volta Redonda, de acordo com a Defesa Civil, houve registros de alagamentos isolados na cidade.

Segundo o órgão, a Via Sérgio Braga, principal ligação entre Barra Mansa (RJ) e Volta Redonda (RJ), ficou alagada por causa do temporal. A água escoou pouco tempo depois, mas deixou muita sujeira na estrada.

Foram registrados pontos de inundação em dois bairros: Vila Santa Cecília e 207. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado.

Até a publicação desta reportagem, não havia sido divulgado o balanço final das ocorrências nas duas cidades. Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199.

Vito Califano