Acidente aconteceu na altura do km 240. Segundo a K-Infra, motorista, de 25 anos, foi socorrida com dores no pescoço e cólica. Grávida de gêmeos fica ferida ao capotar com carro na BR-393, em Vassouras

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Uma mulher grávida de gêmeos ficou ferida ao capotar com o carro na manhã desta quinta-feira (23) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 240.

Segundo a K-Infra, concessionária que administra a rodovia, a motorista, de 25 anos, foi socorrida com dores no pescoço e cólica. Ela foi encaminhada para o Hospital Universitário de Vassouras.

Procurada pelo g1, a unidade de saúde informou que a paciente passou por atendimento médico e foi liberada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou interditado em uma das faixas durante o atendimento da ocorrência, mas foi normalizado logo em seguida.

Vito Califano