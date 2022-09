Ilary Blasi torna a vivere da Totti, ma lui è furioso: “Quel che ha fatto con la bambina è stato tremendo”

Francesco Totti e Ilary Blasi sono di nuovo insieme sotto lo stesso tetto in attesa delle carte per il divorzio. La notizia della loro separazione ha tenuto banco per tutta l’estate. Non c’è guerra o pandemia che tenga, quando una coppia come quella scoppia. Sembravano un caposaldo della televisione italiana, un’oasi di amore e simpatia all’interno di un mondo fatti di intrighi e tradimenti. I fans del calciatore pensavano che lui sarebbe rimasto fedele a sua moglie così come è rimasto fedele alla sua Roma, ma si sbagliavano. Perché proprio nel periodo di maggiore crisi, lui ha cominciato la relazione con un’altra.

Ormai è ufficiale: Francesco Totti sta con Noemi e Ilary Blasi è tornata single. L’estate è trascorsa separata. Lei è stata in Africa e ha deciso di mostrare nuovamente sui social il lato più sexy di se. I suoi scatti e le sue stories hanno fatto impazzire i follower, entusiasti all’idea che la presentatrice sia di nuovo sulla piazza. Questo cambio di rotta sui social di lei avrebbe destato però la rabbia del calciatore, che dal suo canto è rimasto in silenzio per tutto il periodo delle vacanze. A parlare per lui ci hanno pensato i paparazzi, che lo hanno pizzicato più volte in compagnia della sua nuova fiamma.

Secondo i rumors, a scaldare l’animo di Francesco Totti sarebbe stata anche la decisione di Ilary Blasi di condividere sui social il momento del primo giorno di scuola della piccola di casa, Isabel. Dal loro amore sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel, che quest’anno comincia la scuola primaria. Un giorno sicuramente molto importante per la bambina, che è arrivata a scuola accompagnata dalla sua mamma. La show girl, con quelle storie, ha probabilmente voluto mettere l’accento sull’assenza del papà, impegnato con il lavoro. Ma in questo modo ha contribuito ad accendere gli animi.

Adesso le vacanze sono terminate e Ilary Blasi e Francesco Totti si ritrovano a condividere lo stesso tetto, in attesa del divorzio. Certo, la villa all’Eur è molto grande e sicuramente i due faranno in modo di non incontrarsi. L’edificio infatti conta ben venticinque stanze. Ma evitarsi completamente sembra impossibile e di sicuro vorremmo tutti essere una farfallina per entrare e spiare i loro movimenti. Deve essere difficile per l’intera famiglia la situazione che si sta venendo a creare. I due sembrano agguerriti e si sono già rivolti ai migliori avvocati per cercare di ottenere il meglio dal divorzio.

Francesco Totti verrà seguito da Annamaria Bernardini De Pace, mentre Ilary Blasi ha scelto Alessandro Simeone. Il patrimonio in gioco è veramente vasto e siamo certi che sarà una guerra all'ultima moneta. Il loro amore infatti sembra stia finendo nel peggiore dei modi. Si dice che la crisi andava avanti da un anno, per diventare più aspra nel periodo in cui la show girl doveva trasferirsi ogni settimana a Milano per la conduzione de L'Isola dei Famosi. Tutto è peggiorato quando i giornali hanno cominciato a insinuare della nuova relazione del calciatore.

Ilary Blasi torna a vivere da Totti, ma lui è furioso: “Quel che ha fatto con la bambina è stato tremendo” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.