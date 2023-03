Início do outono com mensagem especial em Curitiba: Descubra aqui

Reunimos dicas para a sua próxima viagem com a família. É verdade que a melhor época do ano para viajar para Curitiba é o outono? Quando começa? Entenda tudo neste artigo O outono chega a Curitiba (PR) a partir do dia 20 de março de 2023. Com o início da nova estação, temos uma mensagem especial para você que é apaixonado por viagens. Você sabia que o outono é a melhor época do ano para viajar para Curitiba? Descubra essa e outras curiosidades na reportagem a seguir.

Início do outono em Curitiba

Curitiba, a capital do Paraná, é uma cidade que reúne tecnologia, inovação e também o verde da natureza. São diversas praças, parques e bairros especiais – levando modernidade e praticidade para a sua população.

A melhor época do ano para ir a Curitiba é no outono, que começa a partir de 20 de março de 2023. Entre os meses de março, abril e junho, a temperatura cai um pouco na região e a paisagem é tomada por tons terrosos, acompanhando aquela sensação de aconchego. O volume de chuvas também é reduzido nesse período do ano. Não tem aquele calorão do verão. E também não tem aquele frio intenso do inverno. Que tal?

O outono é uma estação do ano que ocorre após o verão e antes do inverno. Apresenta diversas características próprias e só se manifesta mais acentuadamente nas regiões de clima temperado e subtropical. Nesses climas, ocorre a queda das folhas como característica mais marcante da estação.

Além disso, as plantas frutíferas tendem, nessa época do ano, a amadurecer seus frutos, sendo uma estação de muita produção de frutas. A folhagem das árvores adquire uma coloração que varia entre tons amarelados e avermelhados, resultado da menor incidência de luz solar e diminuição da produção de clorofila.

São paisagens perfeitas para você embarcar para Curitiba!

O que fazer em Curitiba no outono?

A nossa dica especial está no Bourbon Curitiba Hotel & Suítes, que está localizado no Centro Financeiro de Curitiba, com acesso facilitado aos principais pontos turísticos, teatros, museus, bares, restaurantes e ao Aeroporto Afonso Pena.

Hotel Bourbon Curitiba

Hotel Bourbon – Foto Arquivo

O Bourbon Curitiba é reconhecido pelo alto padrão de excelência no atendimento, serviços e gastronomia. Oferece restaurantes como Tom Espaço Gastronômico (culinárias brasileira e contemporânea), Kibô (culinária japonesa) e Bistrot (culinária francesa, a ser inaugurado em breve). Com piscina climatizada e spa.

É o mais tradicional hotel da cidade, premiado pela 16ª vez consecutiva com o Top of Mind, e oferece aos sábados a “Melhor Feijoada de Curitiba”, segundo as revistas Veja e Gula.

● Saiba mais sobre o Bourbon Curitiba – (11) 2119-4700 – Rua Cândido Lopes, 102 – Centro, Curitiba – PR.

Sobre a Rede Bourbon

A Bourbon Hotéis e Resorts é uma empresa 100% brasileira atuando há 60 anos no mercado hoteleiro com marcas próprias como Bourbon, Rio Hotel e Be. A rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. São aproximadamente 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil. É reconhecida por sua gastronomia premiada, ambientes elegantes, acolhedores e atendimento de excelência, garantindo o padrão Bourbon de hospedar e receber.

Vittorio Rienzo