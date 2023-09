“L’entropia dell’insalata. Scienza e tecnologia in 50 perchè”, il nuovo libro di Marco Galluccio

Perché un’ora è divisa in sessanta minuti, come fa a volare un aereo, perché l’acqua di mare è salata, cosa

c’entra il pollo con la termodinamica? Le risposte a queste e molte altre domande nel nuovo libro

“L’entropia dell’insalata – Scienza e tecnologia in 50 perché” di Marco Galluccio, in un percorso a tutto

tondo di divulgazione scientifica che, partendo dalle curiosità della vita quotidiana, spazia fra materie

come matematica, cinema, meteorologia, fotografia, astronomia e scienza in cucina, solo per citarne

alcune. L’opera è stata pubblicata dalla storica Edizioni Dedalo, casa editrice specializzata in divulgazione

scientifica.

“Con questo libro vorrei evidenziare – dichiara l’autore – che la scienza non è fine a sé stessa ma serve a

migliorare e conoscere il mondo che ci circonda. Quelle scientifiche non sono materie sterili relegate a

pochi “saggi”, ma nascondono una moltitudine di aspetti affascinanti nei quali possiamo imbatterci ogni

giorno in cucina, in un museo o sul treno mentre andiamo al lavoro. In un’epoca in cui il bombardamento

mediatico di informazioni faziose e fake news rende gli avvenimenti difficilmente interpretabili, numeri,

scienza, cultura e spirito critico possono aiutare a districarci tra le nebbie della disinformazione e a

valutare correttamente ciò che ascoltiamo e leggiamo. Pertanto, ho pensato di dare questo piccolo

contributo per mostrare al pubblico quanto la scienza, apparentemente fredda, sia estremamente utile e

molto più appassionante di quanto si possa credere.”

Il libro è scritto in maniera intuitiva e molto ironica, senza l’uso di formule proprio per mantenere leggera

la lettura e renderla agevole anche a chi non ha molta dimestichezza con la matematica.

In un’epoca in cui l’editoria cartacea è in sofferenza e primeggia la conoscenza superficiale e incompleta

degli argomenti, in particolare quelli tecnici e scientifici, l’autore e l’editore hanno anche cercato di

affrontare questa nuova era digitale con capitoli brevi, di facile lettura e frequentemente arricchiti di QR

Code che permettano al lettore di accedere istantaneamente ad approfondimenti e contenuti extra.

Marco Galluccio è un ingegnere con la passione per la scienza. Ha collaborato col Consiglio Nazionale

delle Ricerche e con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, oltre che con università e riviste specializzate

come Focus e la rivista ufficiale della Marina Militare. “L’entropia dell’insalata” è il suo libro d’esordio,

un testo di divulgazione adatto sia per giovani che per adulti che vogliano imparare divertendosi.

Un’opera da leggere tutta d’un fiato, in cui ogni capitolo stupisce e conduce il lettore in un viaggio tra

scienza e tecnologia. A fine settembre il libro verrà presentato a livello nazionale in occasione del XIX

festival culturale internazionale “Lector in Fabula” di Conversano, patrocinato fra gli altri dalla

Commissione Europea e dal Ministero della Cultura.

