ALESSANDRO PIROLLI AL TEATRO EUROPA TORNO A CASA CON VOI… Solo per la musica

Alessandro Pirolli a teatro: il suo primo vero spettacolo è pronto! Il prestigioso Teatro

Europa di Aprilia sarà il luogo in cui, il 23 settembre 2023, il giovanissimo cantautore

pontino accoglierà i suoi amici artisti ed il pubblico nello show “Solo per la musica”. Un

ritorno a casa, nella terra che l’ha visto crescere e sul palco con gli amici con i quali ha

condiviso la splendida esperienza in RAI di Ti Lascio Una Canzone. “Solo per la musica”

sarò un incontro tra classico e moderno con un solo pianoforte per le esibizioni, a

rappresentare il classico e l’essenziale, ma anche con un modernissimo ledwall per la

proiezione video a fare da scenografia. A “parlare” con il pubblico insieme ad Alessandro

Pirolli ci saranno dei giovani colleghi: Carla Paradiso, Claudia Ciccateri, Mones ed

Eleonora Alì. Legami stretti da piccoli che sono rimasti nel tempo, proprio a testimoniare

che la casa delle emozioni è sempre aperta ed accogliente. Così come il Teatro Europa,

casa artistica di tanti spettacoli e che, il 23 settembre, accoglierà genitori, figli e nonni per

uno spettacolo irripetibile che darà il via ad una nuova carriera artistica per Pirolli, con un

opening act in cui si susseguiranno tanti giovani artisti.

Tanti infatti i cambiamenti che stanno coinvolgendo il cantautore tra cui anche l’apertura

verso l’estero e le tante date già in programma in giro per il mondo, ed anche la nascita di

ALPI la sua prima etichetta indipendente.

Tramite il nostro sito avrai l’opportunità di poter ricevere il suo biglietto gratuito, dovrai solo

compilare il modulo di prenotazione ed esibire il tuo biglietto gratuito al botteghino. Inoltre,

se desideri, potrai prenotare la tua copia del cd che ti sarà autografato a fine serata.

Ufficio Stampa