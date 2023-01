Prefeitura de Porto Alegre fecha 2022 com equilíbrio nas contas e superávit de R$ 516 milhões

Receita no ano foi de R$ 9,82 bilhões, enquanto as despesas somaram R$ 9,31 bilhões. Os dados foram apresentados nesta terça (24) pelo prefeito em exercício, Ricardo Gomes, e pelo secretário da Fazenda. Paço Municipal, sede da Prefeitura de Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre apresentou nesta terça-feira (24) o balanço financeiro de 2022. De acordo com a administração municipal, o resultado foi de superávit orçamentário de R$ 516 milhões, já que a receita no ano foi de R$ 9,82 bilhões, enquanto as despesas somaram R$ 9,31 bilhões. Com isso, o ano encerrou com equilíbrio das contas públicas.

Ao apresentar o resultado, a prefeitura comemorou o aumento de 41% em obras e benfeitorias no município, considerado um resultado histórico. Também houve alta nos investimentos em educação, reposição salarial de servidores e estabilidade nos gastos com pessoal.

Durante a apresentação, o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel, afirmou que o objetivo da administração não é gerar superávit, mas “transformar a cidade no melhor local para se viver”. A criação de um ambiente favorável para negócios e para a inovação também foram apresentados pela prefeitura como conquistas da gestão.

“O cenário de desenvolvimento econômico que Porto Alegre vive hoje está diretamente conectado à gestão equilibrada das finanças e à política de incentivos fiscais, que atrai investimentos e estimula a geração de emprego e renda. Uma cidade com liberdade econômica e responsabilidade fiscal nos recursos públicos é aquela que vai oportunizar uma vida melhor aos cidadãos”, disse o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, durante a apresentação.

Investimentos

De acordo com a prefeitura, Porto Alegre investiu R$ 460 milhões no ano passado, um aumento de 41,2% em relação a 2021, quando foram registrados R$ 326 milhões em investimentos. Em 2020, a haviam sido investidos R$ 275 milhões. Entre os destaques apresentados pela gestão, está a finalização das obras de duplicação da Avenida Tronco e a revitalização do Centro Histórico.

Em educação, os investimentos somaram R$ 171 milhões, quase 29% do total. O investimento mínimo no setor, de acordo com a Constituição, é de 25%. Para a saúde, foram destinados R$ 91 milhões, um percentual de 17,6%, também acima do mínimo de 15% constitucional.

No ano passado, foi concedido um reajuste de 10,06% para os salários e aumento de 25% no vale-alimentação, além do pagamento das progressões atrasadas e da antecipação do 13º salário, com a metade do abono natalino paga em julho. Desde 2016, a reposição salarial dos servidores estava congelada, afirma a prefeitura.

De acordo com o Índice de Concorrência dos Municípios 2022 (ICM), do Ministério da Economia, a Capital tem o melhor ambiente de negócios do Brasil . A pontuação de Porto Alegre ficou em 654,2, o maior índice entre as cidades participantes, 38% a mais que a média nacional e 29% acima da média da Região Sul.

Porto Alegre também segue com classificação A de capacidade financeira, indicador que atesta que a capacidade de honrar suas dívidas. Com isso, é possível contrair financiamentos com condições melhores de pagamento.

