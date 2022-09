Romina al veleno contro Milly Carlucci. “Mi ha rifiutata a Ballando, Il motivo è assurdo”

Il cast di Ballando con le Stelle è al completo e Romina Carrisi non compare tra i nomi elencati da Milly Carlucci. La figlia di Albano ha tentato, ha fatto un provino con la produzione, ed è stata scartata. Un rifiuto che le ha lasciato l’amaro in bocca, al punto che ha deciso di lanciarsi in un lungo sfogo sui social network. Tramite Instagram la donna ha raccontato del suo desiderio di prendere parte al talent show e dei motivi per i quali non è stata scelta. Probabilmente continueremo a vederla sulla Rai, ma solo come volto stabile di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone.

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le Stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i ‘no’ con estrema eleganza”. Romina Carrisi ha iniziato così il lungo sfogo sulla sua pagina Instagram. La donna era certa di poter dare molto al talent show, che non richiede esclusivamente la bravura nel ballo, ma anche il racconto a cuore aperto di spezzoni di vita importanti.

L’anno scorso a Ballando con le Stelle ha partecipato proprio papà Albano. Ma non si è lasciato andare a nessuna dichiarazione. Il famoso cantante si è limitato a fare quello che gli viene meglio, lo show man, insistendo per cantare piuttosto che per ballare. La sua partecipazione si è ridotta a poche puntate e quando la sua ballerina ha avuto un problema alla gamba anche lui ha deciso di ritirarsi. Forse ha preferito autoeliminarsi prima che lo facesse il pubblico. Probabilmente la presenza di Romina Carrisi ci avrebbe aiutato a scoprire lati inediti di una famiglia che ha sempre fatto molto scalpore.

“La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei diciannove anni appena compiuti possa ancora bruciare a trentacinque. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Reyban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”. Romina Power è evidentemente dispiaciuta per non essere riuscita a far parte di Ballando con le Stelle e non lo nasconde.

Una sincerità ammirevole, dal momento che molti personaggi del piccolo schermo non amano ammettere le loro sconfitte. Il reality cui prese parte fu L’Isola dei Famosi, all’epoca condotto da Simona Ventura, dove sbarcò proprio con Albano Carrisi. Già all’epoca Romina si pentì di quella scelta e adesso deve farci nuovamente i conti.

Intanto, Milly Carlucci ha reso ufficiale il cast di Ballando con le Stelle: Alessandro Egger, Alex Di Giorgio, Dario Cassini, Ema Stokholma, Enrico Montesano, Gabriel Garko, Giampiero Mughini, Iva Zanicchi, Lorenzo Biagiarelli, Luisella Costamagna, Marta Flavi, Paola Barale e Rosanna Banfi.

Romina al veleno contro Milly Carlucci. “Mi ha rifiutata a Ballando, Il motivo è assurdo” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.