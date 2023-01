Sorrir em fotos para documentos é ou não é permitido? Confira as regras

No Espírito Santo, o Detran diz que não há proibição em sorrir em foto para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desde que o sorriso seja sutil. Leanilde Nascimento tem a foto sorrindo na primeira via da CNH, mas enfrentou dificuldades para sorrir na 2ª via do documento.

Arquivo pessoal

Na última semana, a professora e pesquisadora, Leanilde Nascimento e Silva, moradora da Serra, na Grande Vitória deu início ao processo para retirar a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

No documento, Lea, como é conhecida, aparece sorrindo, mas não foi autorizada a sorrir enquanto fazia a biometria, o que a deixou bastante chateada.

“Meu sorriso faz parte da minha identidade, assim como meu sexo e meu nome”, disse a professora.

As regras para tirar fotos para documentos oficiais como, RG, CNH e Passaporte são inúmeras e podem variar de acordo com a documentação.

Sorriso sutil é permitido em fotos para CNH no ES, diz Detran

Uma portaria de 2018 do Governo Federal alterada em 2022 diz que durante a coleta de biometria para a retirada ou renovação da CNH, “a boca do requerente deve estar fechada e sem oclusão, salvo exceções autorizadas pelos Departamentos Estaduais de Trânsito e do Distrito Federal”.

Foi com base nessa portaria que a professora e pesquisadora Leanilde recebeu a negativa para sorrir na foto, porém, no Espírito Santo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES) diz que não há proibição para que o cidadão sorria na hora de fazer a coleta biométrica, desde que seja um sorriso sutil.

“Há a orientação de que seja um sorriso sutil, que não mostre os dentes e/ou modifique a expressão da pessoa”, informou o Detran.

No caso do RG, a Polícia Civil informou ao g1 que, diferente de documentos como a CNH, que tem como objetivo principal validar a habilitação do motorista, o RG emitido pelos Institutos e Departamentos de Identificação estaduais, tem o objetivo principal identificar as pessoas. Neste caso, o requerente deve apresentar fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir o rosto.

Confira as regras para as fotos de documentos oficiais

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Portarias federais

De acordo com as portarias 1515, de 18 de dezembro de 2018 e 968, de 25 de julho de 2022 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), “a boca do requerente deve estar fechada e sem oclusão, salvo exceções autorizadas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal”.

Regras do Detran/ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informou que as regras para a coleta da biometria estão estabelecidas na portaria 968/2022 (confira aqui o texto da portaria) e que “não há proibição para que o cidadão sorria na hora de fazer a coleta biométrica para a habilitação. Contudo, há a orientação de que seja um sorriso sutil, que não mostre os dentes e/ou modifique a expressão da pessoa”.

O uso dos óculos, é permitido desde que não gere reflexo na hora do registro.

O uso de roupas de cor escura, não é obrigatório, é apenas uma recomendação com o objetivo de melhorar o contraste e, portanto, a qualidade da imagem, segundo o Detran/ES.

RG

O RG emitido pelos Institutos e Departamentos de Identificação estaduais tem o objetivo principal de identificar as pessoas;

A fotografia deve ser tirada de frente com o fundo branco;

O rosto e os ombros devem estar completamente enquadrados pela câmera e o requerente deve olhar diretamente para a câmera;

Não pode haver reflexos, penumbras ou sombras em nenhuma parte da fotografia;

O requerente deve apresentar fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir o cenho;

Os olhos devem estar abertos e visíveis;

Caso use óculos, as lentes não podem refletir a luz ambiente ou da câmera. De maneira alguma podem ser utilizados óculos escuros ou óculos de armações grossas ou muito chamativas; e

Não são permitidos quaisquer itens de chapelaria, exceto os utilizados por motivos religiosos, que, ainda assim, não podem impedir a visualização perfeita do rosto do requerente.

Passaporte

A foto do passaporte brasileiro segue o padrão da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO) e deve ser:

Colorida em fundo branco;

A expressão facial deve ser neutra;

Acessórios como, brincos grandes, laços no cabelo e boné n]ao são permitidos;

Óculos de grau são permitidos desde que os olhos estejam visíveis;

Não há restrição quanto a cor da roupa.

VÍDEOS: tudo sobre o Espírito Santo

D

Veja o plantão de últimas notícias do g1 Espírito Santo

Vito Califano