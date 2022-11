Zuppa contadina d’autunno, altro che minestrone. Il piatto svuota frigo più saporito che c’è con l’ingrediente speciale

La zuppa contadina d’autunno è un primo piatto povero, semplice ma sostanzioso, a base di ingredienti genuini che si trovavano nelle case dei contadini di un tempo;

uno di quei piatti immortali, che costituiscono la storia culinaria del cibo povero contadino, sano, sostanzioso e ricco di gusto, perfetto per riciclare i prodotti dell’orto e gli avanzi di cucina: ognuno lo prepara a “modo mio”, scegliendo i prodotti con cura ed insaporendolo con altri ingredienti, come abbiamo fatto, con le croste di parmigiano e zampe di gallina.

E’ preparata con ortaggi e verdure raccolti durante l’estate e conservati in dispensa o congelati, piante aromatiche e soprattutto con gli ultimi prodotti dell’orto che non matureranno o a fine produzione, prima dello smantellamento dell’orto estivo;

vengono inoltre recuperati “scarti” di cucina, come zampe di gallina per dare un sapore di carne, croste di parmigiano per un gusto più ricco, e pane raffermo.

Per renderla saporita si prepara un soffritto con pancetta e cipolla bianca, al quale si aggiungono le verdure, le zampe di gallina e le croste di parmigiano;

la cottura richiede circa un’ora e mezza, ma disponendo di una pentola a pressione si riesce a ridurre notevolmente il tempo:

ed ecco pronta una deliziosa zuppa contadina, da gustare calda per rifocillarsi nelle prime giornate fresche di inizio autunno.

Zuppa contadina d’autunno

Ingredienti con verdure e proporzioni variabili, secondo la disponibilità

piselli

fagioli borlotti

fagiolini freschi

piselli e fagioli non ancora maturi, interi con i baccelli

tenerumi di zucche e zucchine, foglie tenere e germogli

fiori di zucca e zucchine

bietoline

una manciata di mais

qualche peperoncino friggitelli

una gamba di sedano

carote

patate

bulbo di aglio

cipolle

alloro

prezzemolo

rosmarino

basilico

pomodorini

qualche cubetto di pancetta avanzata, lardo o olio extravergine di oliva

zampe di gallina

croste di parmigiano reggiano DOP

sale e pepe

Preparazione

Spuntate le zampe di gallina, fiammeggiatele per togliere la pelle, e lavatele bene.

Pulite accuratamente tutte le verdure e gli ortaggi, e le erbe aromatiche, e tagliatele a pezzetti;

in una pentola fate soffriggete per 5 minuti la pancetta con la cipolla tritata per fare appassire e l’aglio,

aggiungete le zampe di pollo e fatele rosolare bene.

Inserite tutti gli altri ingredienti, sale e pepe, versate l’acqua, fino a ricoprire tutte le verdure;

procedete con la cottura per circa un’ora e mezza, mescolando ogni tanto, fino a che tutti i pezzi risulteranno morbidi:

aggiungete acqua bollente nel caso dovesse asciugarsi troppo.

La zuppa contadina è pronta da gustare ben calda, con fette di pane raffermo sul fondo: il nonno consiglia di versare nella zuppa un buon bicchiere di lambrusco!

