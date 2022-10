grande-fratello-vip,-retroscena-choc:-la-paura-della-denuncia-e-della-galera.-chi-ha-abbandonato-di-nuovo-al-casa

Sara Manfuso è uscita dal Grande Fratello Vip dopo essere stata accusata di bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Il caso dell’ex protagonista di Bim Bum Bam sta facendo discutere l’Italia intera. Gli sponsor si sono dissociati dal reality, i telespettatori sono molto arrabbiati con i concorrenti e li desiderano fuori dallo show. Adesso è arrivata anche una denuncia da parte del Codacons, sia contro i Vipponi accusati di aver trattato male l’attore nonostante le sue difficoltà, sia contro la Mediaset e Alfonso Signorini per non aver saputo gestire al meglio la situazione.

“Ancora una volta la trasmissione Mediaset si rende protagonista di gravi episodi che oltre a rappresentare una forma di violenza sono altamente diseducativi specie per il pubblico più giovane” sono queste le parole della nota del Codacons contro il Grande Fratello Vip e i suoi concorrenti. Sembra anche che i responsabili di bullismo potrebbero incorrere nel penale e arrivare a dover scontare una pena di quattro anni. Insomma, la situazione ha preso una piega di grandissima portata e sta facendo parlare tutti, tranne Marco Bellavia che per il momento non è tornato in studio.

Intanto, Sara Manfuso ha deciso di non voler accettare gli attacchi mossi contro di lei al Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato dopo uno scontro avuto con Sonia Bruganelli durante la puntata di lunedì sera. La concorrente, parlando di Marco Bellavia, aveva affermato di aver provato ad aiutarlo, ma di essersi tirata indietro quando aveva capito che la questione non era di sua competenza. Ma a quel punto la moglie di Paolo Bonolis le aveva detto che farsi da parte era un altro modo per isolare il Vippone in difficoltà, e non la rendeva migliore degli altri coinquilini che lo avevano emarginato.

A queste parole Sara Manfuso si è arrabbiata molto, al punto di ripetere più volte durante la puntata del Grande Fratello Vip di voler lasciare il gioco. Ad Alfonso Signorini, che è intervenuto per calmarla, ha detto di non poter accettare delle accuse di bullismo, soprattutto perché è da sempre che lei combatte contro questa forma di violenza e tante altre. Il presentatore l’ha convinta a pensarci sopra, ma solo ieri la donna ha deciso di uscire dalla famosa porta rossa. Ci chiediamo perché abbia aspettato altri due giorni per prendere la decisione e perché sia avvenuto proprio dopo una interruzione della diretta.

“Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle merde, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò”. Sono queste le parole pronunciate da Sara Manfuso prima di abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip. Ma prima della sua uscita, la diretta del reality è stata messa in pausa a lungo. Ufficialmente è stato detto per motivi tecnici. Ma si dice che in realtà Alfonso Signorini e gli autori stesse semplicemente avvisando i concorrenti della denuncia da parte del Codacons. E’ stata la paura delle conseguenze, probabilmente, a spingere la Vippona a lasciare la casa.

