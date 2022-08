Ilary Blasi si vendica di Totti: Chi è Cristiano, la sua nuova fiamma. Si mostra con lui così

Continuano, incessanti, le rivelazioni e gli aggiornamenti su Ilary Blasi. Dopo l’annuncio della separazione da Totti, la sua vita è al quanto cambiata. Sono cambiate alcune amicizie e il modo di vedere le cose. Da quel fatidico 11 luglio, Ilary ha cercato di trascorrere quanto più tempo possibile lontano da Roma e dal suo ex marito. Prima è volata in Africa con i figli, poi ha trascorso alcuni giorni nella loro villa a Sabaudia.

Dopodiché c’è stato il cambio di guardia con Francesco. I due si sono incrociati, con molto gelo e distacco, solo per darsi le chiavi della villa. Ora tocca a lui trascorrere le vacanze con i tre figli sul litorale romano. A pochi minuti da lui c’è anche la sua nuova compagna Noemi Bocchi che ha fittato una casa a San Felice Circeo proprio per stare vicino al suo amore. Inoltre, stando alle ultime voci, potrebbe essere che la Bocchi sia incinta proprio di Totti.

Ilary Blasi, invece, al momento si trova in montagna, sulle Dolomiti, proprio per respirare un’aria diversa e per rilassarsi. Lì ha incontrato anche il suo amico Alfonso Signorini che, grazie alle sue paparazzate e il suo settimana Chi, sta svelando tanti retroscena della saga Totti-Blasi. L’ultima fa riferimento proprio al tradimento del suo migliore amico Emanuele che è stato paparazzato al mare con Noemi. Un’ulteriore indiscrezione fa riferimento al fatto che la conduttrice non sia sola e che a consolarla ci sia un uomo speciale.

Si tratta del giovane Cristiano Iovino, Pr romano e prestante personal trainer. Un uomo affascinante, muscoloso e tatuato che è noto per essere stato il flirt di alcune donne famose tra cui l’ex tronista e ballerina Sabrina Ghio, l’influencer Zoe Cristofoli e l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis. E’ stato il portale ThePipolGossip a lanciare la bomba su instagram: “In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito”.

La Blasi in montagna non è né con i figli né con le sorelle, quindi, molto probabile che sia in dolce compagnia. Inoltre, continua a pubblicare foto che la ritraggono sempre in ottima forma. Il suo scopo, come rivelato anche dagli amici, è quello di non farsi vedere come la moglie tradita e sofferente bensì propensa a voltare pagina dopo una storia d’amore ventennale. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

