naufragio-migranti-a-cutro,-altre-due-salme-verso-bologna.-anche-una-bimba-di-6-anni

Bologna, 22 marzo 2023 – Non si fermano i viaggi del dolore fra Crotone e Bologna. Da Cutro, dove è avvenuto il tragico naufragio di migranti, sono in arrivo in città altre due salme per il rito funebre, tra loro anche una bimba piccola.

Si tratta di una bambina di sei anni e di una donna di 33, entrambe di nazionalità afgana.

“Le salme – riferisce il Comune -, saranno accolte a Bologna da un familiare”.

L’arrivo è previsto per domattina al cimitero di Borgo Panigale e sempre domani alle 15 si svolgeranno i funerali, in forma privata, celebrati con rito islamico dal presidente dell’Unione delle comunità islamiche italiane Yassine Lafram.

Alle esequie, in rappresentanza della città, parteciperà l’assessore Massimo Bugani.

