Online il video del nuovo singolo inedito de Le Tendenze “Solo Chiacchiere (bla bla bla)”

Esce oggi il video del nuovo singolo inedito de Le Tendenze “Solo Chiacchiere (bla bla bla)” (distribuzione Artist First), che sabato 26 marzo presenteranno live all’Arci Bellezza di Milano, all’interno della serata organizzata da Milano Cantautori.

«“Solo chiacchiere (bla bla bla)” è un brano dalle sonorità rock con sfumature hip-hop old school. Il testo nasce da una serata a Monza passata con amici universitari, nella quale Daniele, stregato da una ragazza, è finito in un turbinio di aspettative rivelatesi poi un flop… molto spesso chi parla poco ‘dice tanto!’. Il mood della canzone è un alternarsi di forti riff strumentali, parti di testo ‘rapcontate’ e i ritornelli espressi come uno sfogo. Con questa canzone – dicono Le Tendenze – vogliamo far arrivare alle persone in modo dirompente e simpatico il fatto che pregiudizi, false aspettative e stereotipi di ogni genere sono …solo chiacchiere! Nella copertina e nelle foto abbiamo scelto il colore rosa per rappresentare un esempio molto attuale di stereotipo di genere, purtroppo ancora in uso.»

Qui il video: https://youtu.be/xmdzU7Ea5Qs

“Nel video – proseguono Le Tendenze – abbiamo espresso a pieno regime la libertà di andare contro ogni stereotipo vestendoci e truccandoci di rosa. Non tutti sanno che questo colore nella maggior parte delle culture è attribuito al lato maschile essendo un rosso mitigato dal bianco! Invece, ancora oggi esiste una distinzione di genere per il rosa e l’azzurro per ragioni legate al marketing negli anni ’80, insomma… solo chiacchiere! Nel video emergono anche lo sfogo e il divertimento che porta la canzone. Abbiamo girato scene su: una bicicletta, uno skateboard e… due poltrone ed un vecchio telefono. Gli oggetti utilizzati nel video sono volutamente vintage. Tutto ruota intorno ad una performance suonata del brano per trasmettere la sua forza. Il regista Steve Saints ha raccolto l’atmosfera vintage attraverso sporcature e colorazioni particolari e il sound rock attraverso l’utilizzo di luci strobo. Il video è stato girato interamente presso il G2 Studio Fotografico Milano.”

Le Tendenze sono il duo formato dai fratelli Daniele e Francesco Saibene. Nel corso degli anni la loro curiosità e le loro diversità li hanno portati a mescolare tanti stili, creando un sound ed un mood da loro definito ‘Multiface Pop’. Daniele, laureato in chimica, vive la musica come un laboratorio in cui creare e sperimentare nuove formule emotive. Un vero scienziato musicale. Francesco diventa tecnico audio, presagio del fatto che la musica sarebbe stata per sempre al centro della sua vita. Lui è il fantasista sonoro del duo, produce, e mixa tutti i brani. Le Tendenze nel 2016, aprono i concerti di Adriano Viterbini e Cosmo all’evento “Polisuona” e di Rigo Righetti (storico bassista di Ligabue) durante “Rock in Park”. Nella primavera 2018 esce “Le Tendenze”, omonimo EP d’esordio, ricco di sonorità elettro-rock, a cui segue un tour di 16 date. Ad ottobre 2018 sono ospiti su Rai2 a “Generazione Giovani” trasmissione condotta da Milo Infante. Ottobre 2019 esce “La Vita Di Un Clown”, a settembre del 2020 lanciano “Bugiardo (happy birthday)” seguito a novembre da “Ossigeno (mi sei mancato)”. Il 26 Marzo 2021 arriva “Vivere Leggeri” e il 4 giugno “Voglio Partire”. Sempre nel 2021 “Bukowski (nel dubbio bevo)” è il singolo contenuto nel loro album “Inquinamento Psicologico” pubblicato il 16 settembre e presentato live al Mister Fantasy il 26 settembre in una serata sold out. Il 4 marzo 2022 pubblicano “Solo Chiacchiere (bla bla bla)” il nuovo singolo inedito.

https://www.instagram.com/letendenzeofficial/

https://www.facebook.com/letendenzeofficial/

https://vm.tiktok.com/ZML6vUtHP/